Sonia Bruganelli ingrassata ed è di nuovo polemica: “Sono grassa non mi dite niente” (Foto)

Sonia Bruganelli si vede grassa e con molta semplicità, come si fa tra donne, l’ha confidato in un video in diretta che anticipava la nuova puntata del format I libri di Sonia su Sdl Tv (foto). E’ bastato solo questo per scatenare un’altra polemica. Questa volta niente accessori o vacanze di lusso ma gli haters per la moglie di Paolo Bonolis non mancano mai. Sonia Bruganelli parte con la diretta, si osserva e non si piace per niente, le fan la sostengono, le amiche le dicono che è bellissima ma lei sa bene che ha preso qualche chilo e prima che lo dicano gli altri lo dice lei promettendo che tornerà dalla Sardegna dimagrita. Carina come sempre ma è anche questo che fa scattare l’invidia ai soliti odiatori. Sonia non resta in silenzio e i commenti si sommano ma alla fine vince sempre chi non bada alle cattiverie, alle parole inutili.

SONIA BRUGANELLI PRONTA PER LA DIETA

“Sono grassa, lo so, non mi dite niente. Sono grassa, ma tornerò dalla Sardegna magra” commenta subito la Bruganelli a inizio diretta. In realtà si vede solo il primo piano e poco più ma lei assicura che è ingrassata così ribadisce: “Devo fare una dieta, non mi posso guardare, sono una cosa brutta”. Cerca di convincere tutte: “… Se vi faccio vedere sotto…”.

C’è solo da sorridere con tanta semplicità di una donna che ha di certo molto altro nella sua vita. Invece, in un attimo arriva sui social una delle sue hater più assiude: “No comment, squallor”. Inizia una serie di commenti di chi ovviamente difende la Bruganelli insultato l’odiatrice. Sonia reagisce: “Ancora ossessionata eh”. Sembra non ci si abattaglia, la moglie di Bonolis continua a vincere ma l’hater insiste: “Dici sempre la stessa cosa ma c’è gente che hai offeso che aspetta le tue scuse, quando non so che fare, evito che tu faccia danni. Non è un’ossessione nei tuoi confronti, ma è un seguire i tuoi neuroni”.

E’ la Bruganelli a chiudere con un gran finale: “Se non stimo la persona che parla non mi interessa minimamente il suo pensiero”.

Sonia Bruganelli ingrassata ed è di nuovo polemica: “Sono grassa non mi dite niente” (Foto) ultima modifica: da