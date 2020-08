L’ex tronista di U&D Nilufar Addati positiva al covid19: troppa leggerezza in vacanza

Si allunga, purtroppo, la lista di persone che hanno in passato partecipato a Uomini e Donne e che dopo le vacanze, in particolare in Sardegna, sono risultate positive al coronvirus. Pochi minuti fa dai social è arrivato anche l’annuncio di Nilufar Addati. I followers della bella ex tronista di Uomini e Donne, seguita su Instagram da oltre 1,3 milioni di persone, negli ultimi giorni si erano molto preoccupati, non vedendola più attiva proprio sul social. Ed è per questo che alla fine Nilufa questo pomeriggio ha deciso di condividere con tutte le persone che la seguono le ultime notizie sulle sue condizioni di salute.

NILUFAR ADDATI HA IL CORONAVIRUS: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Nilufar nelle sue IG Stories spiega di aver fatto in Sardegna un test sierologico che dava come risultato un negativo. E’ partita per Napoli dalla Sardegna senza sapere di avere incontrato gente che era risultata positiva. Appena è rientrata ha invece fatto il tampone ed è risultata positiva al coronavirus. Nilufar spiega che in un primo momento non aveva nessun sintomo ma aveva comunque deciso, al suo rientro, di stare a casa, sapendo di aver incontrato molta gente.

Nilufar spiega di non essere una grande frequentatrice di locali ma a quanto pare, nei suoi 5 giorni di vacanza in Sardegna, ha vissuto “con un po’ troppa spensieratezza” e ne ha quindi pagato le conseguenze. Ci tiene anche a precisare che sta bene ma spera che tutto questo possa passare presto.

Nilufar invita chi la segue, qualora abbia frequentato locali molto affollati o posti in cui c’era molta gente, a fare il tampone non fidarsi solo del test sierologico, o comunque a restare in isolamento.

Ieri anche un altro ex corteggiatore molto seguito sui social aveva annunciato di aver preso il covid 19 e di essere rimasto in isolamento in un appartamento in Sardegna.

Anche a Nilufar da parte nostra, come per gli altri, un in bocca al lupo.