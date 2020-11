Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne e Ida Platano reagisce così

Sapevano che Riccardo sarebbe tornato a Uomini e Donne e oggi è andata in onda la puntata registrata i primi di novembre con il cavaliere di nuovo protagonista. Dopo la fine della sua storia con Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare nel programma di Canale 5 per rimettersi in gioco e per la prima volta ha raccontato in tv quella che è la sua versione dei fatti e quelli che sarebbero i motivi per i quali tra lui e Ida è finita. Pochi minuti dopo la puntata è arrivata anche la reazione di Ida Platano che dai social ha voluto a suo modo commentare quanto visto.

Ma facciamo un passo indietro. Che cosa ha raccontato Riccardo oggi a Uomini e Donne?

RICCARDO GUARNIERI TORNA A UOMINI E DONNE E PARLA DI IDA

Le parole di Riccardo nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2020:

Tra noi ci sono sempre state incomprensioni. Non si è mai risolto nulla, piuttosto si è sempre raggiunto altro. Poi mi sono ritrovato ad affrontare una situazione che le era stato raccontato e abbiamo avuto discussioni pesanti finchè un giorno io ho tirato fuori di nuovo l’argomento e lei non ne ha mai voluto parlare.

Capire bene quello che Riccardo racconta non è semplice. Infatti il tarantino ha spiegato che c'era una presenza nella loro vita, una donna che continuava a raccontare a Ida delle cose che non erano vere. Addirittura questa persona era arrivata a dire a Ida che aspettava un bambino. Riccardo di dice disgustato da tutta questa situazione ed è per questo che vuole voltare pagina.

Maria gli chiede quali siano oggi i rapporti con Ida, e Riccardo spiega che non ci sono rapporti, la storia si è chiusa malissimo. La Platano per il momento ha deciso di fare delle storie, con dei commenti abbastanza espliciti. In una storia ha detto “Meglio berci su“; in un’altra invece si ascolta una canzone di Ultimo.