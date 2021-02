Belen si lascia andare alle voglie, cucina e dà la ricetta del dolce (Foto)

Belen è incinta o forse no ma non si fa mancare le voglie, soprattutto di dolce (foto). Attenta però sempre alla dieta è lei a preparare in casa il dolce goloso ma con poche calorie. Una cena leggera, preparata con cura e poi tutta la pazienza per i brownies, la torta al cioccolato che poi va tagliata a quadrotti ma Belen Rodriguez suggerisce una ricetta davvero originale. Di sera il coprifuoco lascia tutti a casa ma forse la showgirl resterebbe ugualmente nel suo appartamento con Antonino da coccolare e il piccolo Santiago che ogni mattina deve alzarsi presto per andare a scuola. Una cena a base di verdure e pesce, cavolini, carciofi e piselli, poi frulla tutto e ottiene una crema verde, di certo buonissima. I filetti i fi pesce con i pomodori gialli, capperi e poco olio ma poi c’è il dessert in frigo.

LA RICETTA DEL DOLCE AL CIOCCOLATO PREPARATO DA BELEN RODRIGUEZ

Belen mostra con cura i passaggi del brownie proteico, non manca un po’ di pubblicità ma intanto scioglie a bagnomaria il cioccolato fondente. Ci fa perdere qualche passaggio ma sappiamo come si preparano i brownies. Potrebbe bastare e invece taglia la torta a quadrotti e spalma sopra la crema proteica al cocco.

Poi impasta i cereali integrali tritati con lo yogurt greco, la farina d’avena, pezzi di cioccolato fondente che aggiunge sui quadrotti e sulla crema al cocco, quindi copre tutto con il cioccolato fondente. Mette in frigo e dopo un po’ il dolcetto è da gustare senza sensi di colpa. Ricorda poi di aggiungere tanto dolcificante. Vi sembra un buon dolce?