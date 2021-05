Alena Seredova festeggia in giardino il primo compleanno di Vivienne

Un anno pieno d’amore per Alena Seredova che festeggia il primo compleanno di Vivienne. La piccola nata dal legame con Alessandro Nasi ha rivoluzionato la vita di tutta la famiglia, ovviamente riempiendola di gioia dopo un periodo per niente facile. Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta quando eravamo in piena pandemia ma la felicità le ha fatto superare tutto. Bellissima la festa di compleanno che l’ex modella ha organizzato per il primo compleanno di sua figlia Vivienne. Un party all’aperto, nel giardino della villa dove si è trasferita da tempo con Alessandro Nasi e i figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Una famiglia allargata ma non troppo perché Alena ha sempre ammesso che non fanno per lei o almeno per lei non è il caso di incontrarsi tutti insieme, di festeggiare unendo più famiglie, presente e passato.

LA FESTA DI COMPLEANNO DELLA FIGLIA DI ALENA SEREDOVA

Tanti palloncini, tante delizie, tanto rosa e altri colori, la torta personalizzata e altri addobbi ma soprattutto la felicità che Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno condiviso con le zie e la nonna. Tutto organizzato in modo perfetto nella villa di Torino. Nonna Daniela è felicissima con i suoi piccoli nipoti e le zie brindano con la mamma e il papà della dolcissima festeggiata.

Vivienne è un vero spettacolo come la famiglia creata dalla Seredova. Tra le storie di Instagram nessuna foto di compleanno posata ma tutte così naturali e piene di gioia. Una festa davvero speciale per il primo compleanno di Vivienne, solo con le persone più care alla famiglia e ovviamente primi tra tutti a festeggiare ci sono David Lee e Louis Thomas. La casetta di legno, l’altalena, tutti si divertono e fanno divertire la cuginetta.

Quando è finito il matrimonio con Gigi Buffon la splendida Alena Seredova non avrebbe mai immaginato una nuova vita ancora più bella della precedente.