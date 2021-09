Un triangolo d’amore per Raffaella Fico? Spunta l’ex di Piero: “Lui ama me”

Che storie per nulla scritte e tavolino quelle che il Grande Fratello VIP regala. Per chi dirige tutto questo circo, i telespettatori dovrebbero essere così ottusi da pensare che succeda tutto per caso. E invece succede tutto per una ragione, perchè evidente che i concorrenti vengano scelti in base a tutte le dinamiche varie ed eventuali che dentro e fuori la casa, possono essere imbastite E visto che i programmo di Mediaset non parlano del GF VIP ( i poveri concorrenti ne parlano spesso in casa e immaginano che ci sia grande interesse almeno in quel di Mattino 5, peccato che non sia così) gli scoop clamorosi che dovrebbero alimentare l’attenzione, arrivano dalla rivista Chi. Di questa settimana una intervista che getta un’ombra sulla relazione di Raffaella Fico e del suo Piero. Già il fatto che un mese dopo l’inizio di una relazione due persone adulte si dichiarino amore con “ti amo ” che volano di qua e di là, è parecchio singolare. Ma non ci stupisce tutto quello che è successo in questi ultimi giorni. Prima le accuse di Signorini alla Fico, che avrebbe mentito dicendo di essere single. Poi le foto della rivista Chi che mostrano la Fico con il suo Piero, quello che le ha mandato il primo aereo volato sulla casa. E ora, le parole dell’ex dell’imprenditore. Sapete da dove fa sentire la sua vice? Dalla rivista Chi…

Parole, quella di Valentina che sono destinate quasi certamente, a creare una sorta di triangolo amoroso del quale Raffaella Fico, potrebbe essere presto protagonista.

“Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti” ha detto l’ex di Piero che forse poi così tanto ex non è. O almeno, lei si sente poco una ex…

Questa signora, dalle pagine della rivista Chi, spiega che in estate ( quando l’imprenditore doveva essere nelle prime fasi di corteggiamento con la Fico) aveva delle richieste per lei: “Ad agosto mi ha chiesto di andare in Sardegna ma non ci sono andata anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me.”

Raffaella Fico e il triangolo amoroso con Piero Neri e la sua ex

Valentina quindi ribadisce: “Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è ancora innamorato di me. Un persona che un mese fa mi diceva “farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque e non mi arrenderò mai per amore”, è ovvio che sia ancora innamorato di me.” Questa stessa persona ha mandato un aereo a Raffaella Fico, scrivendole che la ama.