Giovanna Civitillo chiarisce le sue parole a Domenica In: “Ho scelto di dedicarmi ad altro”

Ha atteso qualche giorno prima di rispondere a chi ha frainteso le sue parole. Giovanna Civitillo è dispiaciuta perché non tutti hanno compreso le sue confidenze a Domenica In. Era facile fraintendere perché Giovanna ha raccontato che a suo figlio non piaceva vederla ballare, che Josè non glielo permette, aggiungendo poi gli occhi lucidi quando assiste alla fine di uno spettacolo perché gli applausi sono per lei il momento più emozionante. La Civitillo non ha mai detto che qualcuno le ha chiesto di non ballare più ed è su questo che torna perché ripete, cosa ben chiara durante l’intervista, che lei ha scelto di non ballare più e di dedicarsi al suo sogno più grande, la famiglia.

Giovanna Civitillo: “Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In”

“Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In o forse non mi sono spiegata bene. Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! (quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare)” spiega Giovanna aggiungendo che dopo avere realizzato il suo sogno di ballerina ha semplicemente cambiato le sue priorità. Detta così non c’è possibilità di fraintendere, non c’è altra interpretazione che la sua.

A chi avesse ancora dubbi confida anche altro: “Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto!”. Per poi concludere senza lasciare un minimo spazio di dubbio che è felice e che ha scelto: “Mai rinunciare a realizzare i propri sogni , si può essere moglie, mamma, e donna in carriera, ma soprattutto si deve essere LIBERI DI SCEGLIERE “.

“Ha fatto bene a specificarlo perché le sue lacrime, di primo acchito, lasciavano intendere ben altro. In bocca al lupo a lei e alla sua famiglia” è uno tra i tanti commenti al chiarimento di Giovanna.

