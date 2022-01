Giovanna Civitillo non balla più perché il figlio non vuole

La danza era la sua passione ma Giovanna Civitillo non balla più da anni. Ospite a Domenica In la moglie di Amadeus non si è nascosta dietro le sue scelte ma l’emozione nel parlare delle sue passioni represse ha rivelato anche le cose non dette. E’ ballando che è iniziata la sua carriera, era “La Scossa” che ha fatto innamorare pubblico e conduttore ma per amore ha messo da parte tutto. Non è pentita, confida che è felice perché il suo mondo sono marito e figlio. Una storia d’amore meravigliosa con Amadeus e Giovanna Civitillo prosegue l’intervista con il massimo della sincerità. Ammette che è per suo figlio che non balla più, perché a lui non piace vederla ballare, non glielo permette. A José non piace vedere ballare la sua mamma e la sua mamma non balla più. La scelta potrebbe anche essere comprensibile ma a Giovanna manca la danza, era una parte fondamentale della sua vita. Sincera si contraddice, è felice ma confessa che quando va a teatro gli applausi che ricevono gli artisti sul palco la fanno piangere. Non sa perché ma la spiegazione appare a tutti semplice.

Giovanna Civitillo felice per il messaggio di Amadeus a Domenica In

Non è pentita di avere messo se stessa da parte per la sua famiglia, marito e figlio. Anche se sul palco di Sanremo per il terzo anno salirà solo Amadeus sente che quel successo è anche suo, non c’è differenza per lei, sono la stessa persona. Ed è vero perché dietro Amadeus, ad ogni sua scelta, c’è la razionalità di Giovanna. Sa di essere fondamentale per suo marito ed è per questo che quando Mara Venier le lascia capire che Amadeus non ha voluto fare un videomessaggio per lei resta malissimo.

Era uno scherzo, il conduttore le fa una dichiarazione d’amore bellissima. La sincerità della Civitillo buca lo schermo durante tutta l’intervista. La Venier le chiede più volte se non sia pentita di avere messo la sua carriera da parte. Conferma che non ballerà mai più perché suo figlio non vuole ma Josè adesso ha 13 anni e può fare altro. La vedremo a La vita in diretta, felice lei, felice il pubblico di rivederla in tv non solo per parlare della sua storia d’amore.

