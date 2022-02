La prima foto di Francesca Barra con la figlia: “Giornate scandite da microsonni”

La piccola Atena, la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria, è nata lo scorso 2 febbraio, la sua mamma pubblica la loro prima foto insieme. E’ uno scatto meraviglioso, che parla d’amore, della realtà, della stanchezza più bella per una donna che ha desiderato a lungo di avere tra le braccia la sua bambina. E’ la prima foto di Francesca Barra con sua figlia Atena, una foto in bianco e nero. Quando è la bimba è nata la giornalista e Claudio Santamaria hanno scelto il più classico degli scatti, le loro mani. Oggi la Barra non ha alcuna intenzione di mostrare il volto della bambina ma ha voglia di parlare di tutto l’amore che possiede, di tutta la realtà che va ben oltre i consigli di tutti. Ha già spiegato la scelta del nome, ha parlato del parto, per niente semplice perché cesareo dopo 12 ore di dolore, di contrazioni.

Francesca Barra su Instagram con sua figlia e il suo presente

“Ti diranno: ‘dormi quando lei dorme’, ma è proprio in quel momento che il mondo ha bisogno dì te. Ed ecco che le tue giornate saranno scandite da microsonni che ti lasceranno un incantevole stordimento: ubriacatura d’amore” è il post di Francesca Barra. “Atena teneva alla giustizia, alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele” ed è un nome che è molto vicino a lei.

Atena l’hanno desiderata così tanto dopo un dolore immenso, l’aborto spontaneo. Francesca Barra e Claudio Santamaria avevano per questo deciso di tenere il dolce segreto il più a lungo possibile. A Verissimo lei ha poi confidato di aspettare una bimba: “È un momento magico, ma è anche un piccolo miracolo. Per noi non era un accanimento avere questo figlio, per noi era proprio un desiderio immenso, mentirei se ti dicessi che non l’ho desiderato con tutta me stessa”.