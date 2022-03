Instancabile Mara Venier prepara una golosa cena dopo Domenica In

Se qualcuno non crede a Mara Venier che cucina sempre per gli amici, anche quando torna a casa dopo Domenica In, lei mostra tutto tra le storie di Instagram. Anche ieri sera Mara Venier dopo la trasmissione è tornata a casa e si è messa ai fornelli. A cena aveva gli amici più cari, quelli che spesso sono a tavola con lei nella sua casa romana: Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone, Alberto Matano ed altri. Sembra non fosse presente Nicola Carraro, infatti Mara Venier in cucina ha fatto notare che era sola e che aveva tanto da fare. Ogni volta però è felice di preparare le cene per gli amici, felice di circondarsi degli affetti più cari, magari di commentare con loro la puntata di Domenica In. Ieri un altro successo per la conduttrice che ha fatto il pieno di share e telespettatori ma è a casa che poi si diverte davvero.

Mara Venier in cucina prepara la cena per i suoi amici

“Stasera siamo in parecchi” e allora Mara Venier ha cucinato tante cose golose, ha preparato la pasta al forno, pizzelle, cotolette, peperoni e un po’ si dispera perché ha ancora tante cose da fare. Intanto, ha già preparato la pasta e aspetta che il forno raggiunga la temperatura giusta. Saluta tutti i follower promettendo di mostrare anche il seguito e l’ha fatto.

Tutti a tavola, anche se manca ancora qualcuno che ha fatto tardi, ma si inizia a mangiare, hanno tutti fame. La pasta al forno sembra buonissima e infatti tutti le fanno i complimenti dopo il primo assaggio. Qualcuno ha portato la mozzarella campana, altri la colomba e le zeppole di San Giuseppe. Le pizzelle come sempre sono la parte più golosa della cena, sono quelle fritte e condite con il pomodoro e il formaggio. Che energia Mara Venier, complimenti!