Paola Perego positiva al covid salta Citofonare Rai 2: come sta

C’è una prima volta, una seconda e forse anche una terza. Purtroppo i contagi da covid continuano. La situazione è gestibile ma per chi lavora e sta a contatto con diverse persone, il pericolo di contagiarsi è dietro l’angolo. Oggi ad annunciare la sua positività al covid 19 è Paola Perego che domani, chiaramente, salterà la puntata di Citofonare Rai 2. Il programma sarà quindi nelle mani di Simona Ventura che condurrà in solitaria la puntata del 10 aprile 2022. E’ stata la stessa Paola ad annunciare sui social di essere positiva al covid con un post su Instagram.

Per la Perego è la seconda volta, a novembre del 2020, dopo la sua guarigione, aveva raccontato in tv cosa era successo e non solo. “Non ho infettato per fortuna nessuno ma non ho la minima idea da dove sia arrivato” aveva detto nello studio di Serena Bortone la conduttrice di Rai 2.

Paola Perego di nuovo positiva al covid 19: il post sui social

“Purtroppo sono risultata positiva al covid in seguito a un tampone settimanale di routine” ha scritto la conduttrice sui social. Immaginiamo quindi che non avesse sintomi, visto che parla di un controllo di routine. E infatti proseguendo nel suo post, dove spiega che domani salterà sia l’impegno in tv che quello in radio, conferma di non avere sintomi forti. Nessun altro commento, per il momento.

Non possiamo quindi che augurare alla conduttrice di Rai 2 una pronta guarigione. Ha sconfitto il virus una prima volta, quando ancora si conosceva ben poco questa malattia e quando ancora non c’erano i vaccini, certamente lo farà di nuovo in breve tempo! In bocca al lupo!