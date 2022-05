Il racconto shock di Francesca de Andrè: “Sono viva per miracolo”. Storia di un amore tossico

“Spero lo arrestino” sono qualche alcune delle dichiarazioni di Francesca de Andrè nella sua intervista per la rivista Chi. Pochi giorni fa la figlia di Cristiano de Andrè si era sfogata sui social, raccontando di un momento drammatico della sua vita. Non aveva fatto nomi ma si era capito che fosse legato alla sua complicata relazione sentimentale. Un amore che oggi Francesca definisce tossico. Un amore che le ha cambiato la vita, ma in peggio. La De Andrè in una intervista a cura di Gabriele Parpiglia sulla rivista Chi parla per la prima volta della sua relazione tossica con Giorgio, il suo ex fidanzato. Il pubblico di canale 5 lo ha conosciuto molto bene visto che il ragazzo, ha trovato il suo spazio in tv mentre la De Andrè era una delle concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Francesca aveva provato a voltare pagina anche nella casa, conoscendo un altro uomo e un altro amore, Gennaro. Ma poco tempo dopo, finito il reality e finita la voglia di andare avanti, Francesca era tornata insieme al suo ex. Per lui aveva lasciato tutto, anche la sua città trasferendosi a Lucca. Oggi di quell’amore ne parla come di una relazione malata e tossica.

“Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo” queste le parole di Francesca de Andrè che anche sui social, dopo Pasqua, aveva raccontato il suo dramma.

Il racconto show di Francesca de Andrè per la rivista Chi

Nel settembre del 2019 le ultime apparizioni televisive di Francesca de Andrè in compagnia del suo Giorgio per ufficializzare un ritorno di fiamma, dopo l’estate passata invece insieme a Gennaro, modello conosciuto nella casa del Grande Fratello. Poi i riflettori si erano spenti e di questa storia, avevamo saputo molto poco. A raccontare i dettagli è Francesca, nella sua intervista per la rivista Chi, in edicola questa settimana.

“Questo racconto lo abbiamo rimandato quattro volte perchè Francesca era in ospedale con codice rosso.. e questo non può e non deve succedere” ha scritto Gabriele Parpiglia sui social, parlando dell’intervista realizzata con Francesca de Andrè. Il giornalista ha anche aggiunto: “le foto relative al pestaggio per il momento non le abbiamo pubblicate, ma se dovessero servire solo per aiutare una ragazza incastrata nel circolo della tossicità di un amore fake, lo faremo.“

La de Andrè ha raccontato per la prima volta la sua storia, quella di una donna vittima di un amore tossico; che si è salvata, almeno per ora, grazie all’aiuto delle forze dell’ordine. Lei parla di calci, pugni, violenze, di un amore malato che le ha distrutto la vita. E che stava per ucciderla.