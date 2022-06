La merenda di Chiara Ferragni: un drink proteico perfetto per combattere il caldo estivo

Per un momento d’oro come quello che sta vivendo Chiara Ferragni, ci vuole una merenda da campioni, o meglio da campionesse. Ieri per l’imprenditrice digitale è stata una giornata parecchio impegnativa e carica di emozioni e oggi, per sostenere questa giornata sicuramente molto stressante, serve un drink perfetto per la merenda. Per questo Chiara Ferragni ha scelto di preparare in casa, in pochissimi minuti, un drink proteico con una crema spalmabile FoodSpring perfetto per l’estate. Perfetto per chi ha poco tempo, per chi sta soffrendo e anche parecchio il caldo. E chi come Chiara, vive a Milano in questi giorni, sta provando spesso la sensazione di passeggiare per il centro a 42 gradi all’ombra. Come ricaricarsi quindi con un drink che sia anche salutare oltre che buono da gustare per una merenda rapida e facilissima da preparare sia in casa che in ufficio? Possiamo seguire questo consiglio di Chiara. La Ferragni, nel pomeriggio del 21 giugno, per iniziare alla grande l’estate 2022, ha suggerito ai suoi 28 milioni di follower una bella idea fresca e veloce per la merenda dell’estate.

L’imprenditrice digitale, dicevamo, ha avuto delle ore infuocate. Proprio ieri sera infatti, l’influencer, è stata annunciata come co-conduttrice sul palco di Sanremo, al fianco di Amadeus. Sarà protagonista di Sanremo 2023 per ben due serate, quella di apertura, il 7 febbraio, e quella che chiuderà, la finale, l’11 febbraio. Dopo una notte passata quindi a leggere i tanti messaggi e i complimenti per questo ruolo, Chiara avrà avuto certamente bisogno di ricaricare le pile e lo ha fatto con un drink proteico usando una delle ottime creme spalmabili di FoodSpring. Adesso non ci resta che scoprire tutto, ma proprio tutto, su queste creme, che tra l’altro, la Ferragni, aveva già usato sempre per preparare una ottima merenda. Qualche settimana fa l’avevamo infatti vista alle prese della preparazione di una pizza davvero buonissima.

Come si prepara la merenda di Chiara Ferragni: il drink con crema proteica al cocco

Per la merenda di oggi pomeriggio, Chiara Ferragni ha scelto di preparare un drink proteico usando la crema spalmabile proteica al cocco, di FoodSpring. Non solo, altro ingrediente: le whey protein sempre di Food Spring. Ha preso quindi il suo bel bicchierone con la cannuccia, ha scaldato nel forno a microonde per qualche istante la crema spalmabile al cocco. Ne ha messo un paio di cucchiai nel bicchiere e poi ha unito un cucchiaio di Whey protein e dei cubetti di ghiaccio che servono per rendere fresco questo drink proteico. Ultimo ingrediente del latte, a vostra scelta.

“Ho appena fatto questo shake proteico con i prodotti di Food Spring ed è veramente buonissimo” ha detto Chiara Ferragni nelle sue storie sui social. Un drink perfetto appunto, per le temperature che si stanno affrontando a Milano, ma in generale in tutta Italia in questi giorni. Un drink che potrete preparare davvero in pochissimi minuti in casa.

Vogliamo adesso parlarvi nel dettaglio dei prodotti usati da Chiara.

Dove comprare la crema proteica al cocco usata da Chiara Ferragni

Per il suo drink proteico estivo, perfetto per combattere il caldo, Chiara Ferragni ha usato la Crema Proteica al cocco Food Spring! Cremosa ed esotica con veri fiocchi di cocco questa crema spalmabile è fonte di proteine e ovviamente, non contiene olio di palma. Da spalmare sul pane, sui pancake o brownie e perché no, anche con il dito oppure da usare come ha fatto Chiara, per un frullato estivo da fare in casa.

La crema proteica non contiene zucchero bianco. A sostituirlo, troverete il maltitolo che per chi non lo sapesse è un edulcolorante dolce come lo zucchero bianco, circa 75-80%. Inoltre la Crema Proteica Food Spring contiene anche whey protein, grassi buoni, burro di cacao e cocco. Il risultato: calorie totali provenienti per la maggior parte da proteine e grassi anzichè dagli zuccheri. Le creme proteiche Food Spring possono essere acquistate sul sito ufficiale ( clicca qui) o anche nei migliori supermercati, nel reparto dedicato alle creme spalmabili.

Shape Shake 2.0 per un drink proteico perfetto

Per completare il suo drink estivo, Chiara Ferragni ha usato uno shape shake.

Sul sito di FoodSpring troverete ovviamente tante altre creme spalmabili di gusto diverso perfette per i vostri drink estivi che potrete preparare in pochi minuti a casa o in ufficio. Da portare magari anche al mare o in montagna.