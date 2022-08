Arriva la risposta di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe ed è molto pungente

Dopo il pesante commento di Adriana Volpe le parole pungenti di Sonia Bruganelli

La risposta di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe non si è fatta attendere ed è ancora più pungente dell’attacco della conduttrice. La Volpe ha detto no al GF Vip, ha spiegato che non si aspettava una proposta come quella fatta da Alfonso Signorini perché lui conosce la sua situazione familiare, non potrebbe mai lasciare sua figlia per entrare di nuovo nella casa come concorrente. Comprensibile la richiesta di Signorini, ancora più comprensibile il no di Adriana Volpe. Ma c’è altro, c’è il commento fatto su Sonia Bruganelli, un lungo commento in cui dice che è rimasta basita perché Sonia ha accettato di fare di nuovo l’opinionista di Alfonso Signorini dopo avere sputato nel piatto in cui mangiava. Ma non è tutto.

Cosa ha detto la Volpe sulla Bruganelli opinionista al GF Vip con Orietta Berti

“Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì. Che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo”.

Al pesante commento la moglie di Paolo Bonolis ha risposto con una serie di storie con cui prende in giro l’ex collega e poi pubblica il link dell’intervista della Volpe, aggiunge emoticon che ridono e il brano “Envidioso, sono tutti invidiosi. Mira que no hago caso, al final mi busco un caso. Envidioso, sono tutti invidiosi“ ma anche il post del proverbio cinese ci sembra dedicato a lei: “Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato”. A questo punto ci sarà magari un ulteriore commento di Adriana Volpe o forse sarà Signorini ad intervenire.