Bellezze VIP Ilary Blasi inaugura la stagione: che domenica nella villa che le ha lasciato Totti Stefania Longo Ilary Blasi apre la sua villa alla famiglia e agli amici e si diverte senza Francesco Totti

Ilary Blasi ieri ha inaugurato la bella stagione alla villa all’Eur che le ha lasciato Francesco Totti. Non c’è il sole ma le nuvole non fermano la conduttrice che nella sua villa di Roma ha organizzato la prima domenica tra tuffi in piscina e ottime grigliate.

Ilary Blasi inaugura la stagione anche se l’estate non è ancora arrivata, mancano ancora un po’ i giorni ma niente ferma l’ex moglie di Totti. Mentre l’ex calciatore della Roma era ad Istambul con Noemi Bocchi per la finale di Champions, lei ha festeggiato con famiglia e amici.

Ilary Blasi pubblica le immagini della villa

E’ del tutto soddisfatta di come procede la sua vita, non è mai stata così sorridente e ha voglia di mostrarlo a tutti. La piscina nella sua villa è bellissima, l’ex coppia aveva progettato tutto per rendere la loro dimora perfetta per le feste, per le giornate in famiglia e con gli amici più cari ma adesso è solo Ilary Blasi a godere di tutta quella meraviglia.

La villa all’Eur è stata assegnata a lei perché è a Ilary che sono stati affidati i figli, soprattutto la Isabel. La piccola Totti si diverte con le cuginette, con i tanti tuffi da fare in piscina. Intanto, i grandi preparano tutto per un ottimo barbecue.

Ilary Blasi mostra la carne cruda, ghiotta ringrazia la macelleria da cui si serve sempre. Gli amici, il cognato, si danno da fare per sistemare tutto nel migliore dei modi e questo sembra il momento perfetto per la padrona di casa dell’Isola dei famosi.

C’è anche Bastian Muller?

Strano che nelle stories lei non mostri il suo compagno. Forse questa volta Bastian Muller è rimasto a casa sua in Germania. Possibile che per il primo fine settimana la coppia sia divisa? Nell’ultimo periodo era sempre l’imprenditore tedesco a volare da Francoforte a Roma. Magari Ilary semplicemente non ha voglia di stuzzicare ulteriormente il gossip né Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma sembra sia molto infastidito della presenza di Bastian nella villa, sembra che soprattutto non sopporti che Muller resti a dormire lì. Rispetto al passato è diverso l’atteggiamento della conduttrice, in estate li beccavano i paparazzi al mare ma non mostravano nulla della loro villa se non qualche foto di famiglia.

Salta l’Isola dei famosi

Questa sera salta la puntata dell’Isola dei famosi. Ilary Blasi ha un altro giorno di riposo, anche se sarà già arrivata a Milano per la diretta che però non ci sarà dopo la morte di Silvio Berlusconi. Potrebbe andare in onda domani sera ma non c’è ancora niente di ufficiale.