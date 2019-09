Eleonora Pedron che topless al mare sotto lo sguardo innamorato di Fabio Troiano (Foto)

Dall’abito fiabesco al bikini che non c’è più è un attimo…Avevamo lasciato la bellissima Eleonora Pedron sul red carpet di Venezia in compagnia del suo nuovo fidanzato, Fabio Troiano, e la ritroviamo in barca in bikini, pronta a regalarci un altro imbattibile topless dell’estate. Le foto sono state scattate dalla rivista Diva e Donna che mostra gli scatti della coppia in vacanza a Pantelleria, immagini che risalgono a qualche settimana fa, prima che la coppia arrivasse a Venezia per le presentazioni ufficiali ( guarda qui le foto da Venezia ). I due in ogni caso ormai, sono inseparabili e hanno ufficializzato proprio con l’uscita per il Festival del cinema di Venezia, di coppia, la loro relazione.

ELEONORA PEDRON CHE TOPLESS PER LE VACANZE AL MARE CON FABIO TROIANO

Paparazzati al largo di Pantelleria dal settimanale Diva e Donna i due regalano siparietti bollenti con tanto di seno al vento per lei e palpatine e avvinghiamenti per lui. Insomma una coppia dalle bollenti passioni proprio come questi scatti dimostrano. E tra un bacio e l’altro, la Pedron solleva il costume e ovviamente il paparazzo che è in agguato non può fare a meno di fotografare quello che vede, di certo, un gran bel vedere.

Che dire sembrerebbe proprio che i due siano affiatatissimi e questi baci sono sicuramente molto diversi da quelli più casti che abbiamo visto sul red carpet a Venezia. Lontani dai flash Fabio ed Eleonora si lasciano travolgere da questa passione che ha portato il bell’attore anche a lasciare la sua storica fidanzata ( che sembra non averla presa benissimo tra l’altro ).

Eleonora e Fabio si candidano a essere una delle coppie più seguite dell’autunno, a quando le prime dichiarazioni pubbliche su questa travolgente storia d’amore? Per il momento, tutto tace…