Andrea Mainardi emozionatissimo prima del sì alla sua Anna (Foto)

Ieri il suo arrivo nella location scelta per il matrimonio e Andrea Mainardi ha pianto subito, così come aveva gli occhi lucidi nel ringraziare la wedding planner che si sta occupando delle sue nozze con Anna Tripoli; ma quanto avrà pianto scrivendo il messaggio d’amore alla sua quasi moglie? Alle 18:00 il sì di Andrea Mainardi e Anna Tripoli, tutto è quasi pronto per un #atomicwedding indimenticabile. Silvia Slitti ha promesso non solo un matrimonio ma una favola e a giudicare dai preparativi, dalle storie su Instagram, tutto sarà incantevole, proprio come gli sposi. Alcuni invitati si sono messi in viaggio ieri, altri questa notte o alle prime luci dell’alba, tutti emozionati quasi quanto lo chef atomico e la sua meravigliosa Anna. Chi ci sarà al matrimonio di Andrea Mainardi?

IL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI

Pochi giorni fa lo chef ha ringraziato l’organizzatrice dell’evento Silvia Slitti, anche in questo caso il legame che si è creato rende tutto più speciale e lei ha risposto: “Cercate di essere sereni, di godervi queste ore che talvolta vi sembreranno infinite e altre invece troppo veloci…cercate di pensare che sarà tutto più bello di quanto abbiate mai immaginato…cercate di vivervi ogni emozione che vi accompagnerà al momento in cui vi direte “Sì lo voglio” perché anche tutti questi attimi rimarranno unici ed indelebili… Ci vediamo presto, noi torniamo a lavoro, senza sosta…con impegno e dedizione come sapete; promettendovi che non sarà “solo” un matrimonio ma sarà una favola”.





A due giorni dalle nozze non poteva mancare una nuova dichiarazione d’amore di Andrea: “ci siamo quasi, farfalle nello stomaco. L’adrenalina comincia a salire, un percorso S T R A O R D I N A R I O,

4 anni insieme, chi l’avrebbe mai detto… eppure eccoci qui, con un AMORE forte e potente che abbiamo costruito giorno per giorno. – 2 amore mio, SI ti voglio sposare, SI voglio passare la mia vita con te. TI AMO, Il tuo uomo”.