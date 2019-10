Il dolce messaggio di Bernardo Corradi per Elena Santarelli da Domenica IN

Non se lo aspettava Elena Santarelli un messaggio da parte di suo marito, Bernardo Corradi e invece, nella puntata di Domenica IN del 20 ottobre 2019, è arrivata una dolcissima sorpresa anche per la modella. Ospite di Mara Venier per parlare del suo libro Una mamma lo sa, Elena ha spiegato che suo marito non ma molto apparire, non a caso, nell’era dei social, lui non ha nessun profilo ufficiale. Per questo non si aspettava di vedere un suo video e invece zia Mara ce l’ha fatta! Missione compiuta quindi per Mara Venier che ha convinto il marito di Elena a fare un breve video per darle un altro incoraggiamento a poche ore dall’uscita del libro in libreria.

“E’ un uomo gentile, romantico, affettuoso e che c’è sempre” ha spiegato Elena parlando di suo marito.

IL MESSAGGIO DI BERNARDO CORRADI PER ELENA SANTARELLI A DOMENICA IN

Il messaggio di Corradi è un po’ per Elena ma anche un po’ per Mara Venier che oggi fa il compleanno.

“Ciao amore, so che ti farà strano vedermi in videomessaggio perchè sono poco incline a questo tipo di cose perchè sono molto riservato ma non potevo non farlo per due motivi”, ha annunciato. “Il primo perchè voglio farti un grande in bocca al lupo per l’uscita del libro, tuo ennesimo gesto di altruismo e generosità, e il secondo per fare gli auguri alla zia Mara per il compleanno, il mio sforzo è stato doppio ma spero sia apprezzato sia da te che da Mara” ha concluso Bernardo nel suo video messaggio.

Le parole di Corradi che ha ricordato quanto forte sia sua moglie, e che dovrebbe anche dirglielo più spesso, hanno fatto commuovere Elena particolarmente fragile e sensibile in questa fase della sua vita.

Sposati dal 2014, Elena e Corrado sono genitori del piccolo Giacomo e di Greta. Elena ha rivelato di aver capito che sarebbe stato lui l’uomo giusto quando Bernardo le ha detto: “Sarai la donna che accompagnerò in sala parto” una dolcissima dichiarazione d’amore.