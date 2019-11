Cesare Bocci e Daniela a Domenica IN: un messaggio d’amore che vince su tutto

Vogliono lanciare un messaggio e lo fanno da anni. Hanno scritto un libro e raccontano la loro storia anche a teatro. Cesare Bocci e Daniela Spada sono una coppia meravigliosa, due di quelle persone che si amano davvero e che insieme sono pronti a combattere contro tutto e tutto. E anche oggi nella puntata di Domenica IN hanno dimostrato tutta la forza di questo amore che va oltre tutto. Un amore che aiuta a superare la malattia, le sofferenze e che unisce ancora di più. Era una sera del 1993 e da quel giorno Cesare e Daniela non si sono mai lasciati. Hanno combattuto insieme, ogni giorno fanno un piccolo passo ma vogliono dimostrare a tutti che si può vivere, si può amare e si può sorridere, nonostante tutto.

Non è la prima volta che Cesare Bocci racconta dei problemi di salute di sua moglie e del drammatico episodio che, qualche giorno dopo la nascita della loro bambina, venti anni fa, ha cambiato per sempre la loro esistenza. Ma sentir parlare anche Daniela di quel momento, è davvero molto toccante.

CESARE BOCCI E DANIELA SPADA A DOMENICA IN: IL MESSAGGIO D’AMORE PIU’ BELLO

Oggi sono sereni e insieme lavorano con diverse associazioni per aiutare i disabili e sperano che, grazie alla fama di Cesare, il loro messaggio possa arrivare a più persone possibili. Non è stato però sempre tutto semplice. In particolare Cesare racconta oggi a Domenica IN, come anche fa nel suo libro, di quel giorno. I medici, quando Daniela era arrivata in ospedale, non avevano compreso che aveva avuto un ictus post partum ma pensavano che avessero litigato e che lei avesse avuto una crisi isterica. E’ il primo aprile, ed è per questo che il loro libro si chiama proprio Pesce d’aprile. Uno scherzo del destino che ha cambiato per sempre la vita di entrambi. Oggi una consapevolezza: se si fosse compreso prima quello che stava succedendo, Daniela forse non avrebbe riportato conseguenze. Ma va bene anche così, la vita ha scritto nuove pagine e Cesare e sua moglie non si sono mai arresi e vorrebbero essere d’esempio ad altre coppie, ad altre famiglie come loro.

Cesare e Daniela avevano già emozionato moltissimo a Ballando con le stelle, quando insieme avevano ballato, proprio nella stessa edizione in cui l’attore ha trionfato!

Sono questi gli esempi che vorremmo rivedere sempre in tv. Sono queste le storie a cui si dovrebbe dare spazio. Forza Cesare e Daniela e grazie!