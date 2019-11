Paolo Bonolis con l’ex moglie, una foto rara: insieme al matrimonio della figlia (Foto)

Dal 1997 vediamo Paolo Bonolis accanto a Sonia Bruganelli ma prima di lei c’è stata un’altra donna importante nella sua vita, la madre dei due figli più grandi, Diane Zoeller (foto). L’occasione per incontrarsi di nuovo è stata proprio ai matrimoni dei loro figli, Stefano e Martina e finalmente abbiamo visto anche il volto della bella prima moglie del conduttore. Sono immagini rare ed è stata la sposa, la secondogenita dell’ex coppia, a pubblicare lo scatto che la ritrae con il marito e con mamma e papà nel giorno del sì. Una foto che dice tutto anche senza commenti, in più è arrivato anche il like di Sonia Bruganelli, a testimonianza che la famiglia allargata esiste anche per loro e che tutto procede con grande serenità. Di recente Paolo Bonolis ha infatti confidato che sarà sempre grato a sua moglie Sonia per avere fatto in modo di fargli recuperare il rapporto con i due figli più grandi. A due mesi dal matrimonio di Stefano Bonolis le nozze della figlia del conduttore: Martina Anne Bonolis ha sposato il comico Tito Garza.

PAOLO BONOLIS ANCHE LA SUA E’ UNA BELLA FAMIGLIA ALLARGATA

Grande orgoglio per Martina pubblicare la foto scattata nel giorno del suo matrimonio. Paolo e la sua ex moglie sorridono in posa, il loro legame risale a un bel po’ di anni fa, sono stati sposati dal 1983 al 1988 quando Bonolis era in continuo viaggio dall’Italia agli Stati Uniti.





Sa bene che è stato un padre assente per lungo tempo per i suoi primi due figli ma adesso grazie alla Bruganelli è felice di avere recuperato del tutto il rapporto. Crescendo e maturando anche Sonia ha capito che Martina e Stefano avevano bisogno di avere accanto un padre e ha fatto di tutto per ricucire gli strappi e arrivare al risultato di oggi.





