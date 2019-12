Gli amori perduti risbocciati nel 2019: le coppie che si sono date una seconda possibilità

Tempo di bilanci con il finire dell’anno. Il 2020 è ormai alle porte ed è tempo di ricordare quello che è successo in questo ultimo anno! Oggi vi parliamo di coppie amatissime che si erano spezzate ma che sono rinate. Gli amori risbocciati nel 2019 per la gioia, indubbiamente dei diretti interessati, ma anche dei fans di alcune delle coppie che hanno fatto spesso il tifo per un ritorno di fiamma. E nella nostra rubrica di gossip dedicata al meglio e al peggio del 2019 anche in amore, non potevano mancare questi amori ritrovati. Perchè del resto come dice il saggio Antonello Venditti “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…Amori indivisibili, inseparabili, indissolubili…”. E di certo la coppia per eccellenza che rappresenta il grande ritorno nel 2019 è quella formata da Stefano de Martino e Belen Rodriguez. I due si sono lasciati nel 2015 dopo un matrimonio che aveva fatto sognare tutti e che era finito in malo modo. In realtà Stefano e Belen non avevano mai divorziato in modo legale per cui sono ancora marito e moglie e oggi si godono la ritrovata serenità al fianco del piccolo Santiago. Quasi quattro anni di separazione ufficiale durante i quali Belen ha avuto un altro grande amore, Andrea Iannone. Oggi però questa pausa sembra non esserci mai stata e per la gioia dei tanti fans che per anni hanno fatto il tifo per il ritorno di fiamma, Stefano e Belen si godono il ritrovato amore.

Vediamo quindi le coppie più amate che hanno animato anche il gossip nel 2019.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ: DOPO 4 ANNI DI LONTANANZA IL GRANDE RITORNO DI FIAMMA

Stefano e Belen sono sicuramente la coppia dell’anno. Si godono questa pace con il piccolo Santiago in attesa di allargare la famiglia. Prima e durante l’estate si era anche parlato di una gravidanza di Belen ma per quest’anno non ci sono novità in questo senso!

MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG: UNITI DOPO LA CRISI

Anche Melissa Satta e Boateng avevano annunciato la loro separazione ma poi, sono tornati insieme non solo per amore del piccolo Maddox ma perchè tra loro non era mai finita.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI: DOPO LA CRISI IL SERENO

Sono una coppia molto seguita e amata sui social. Paola di Benedetto e Federico Rossi sono giovanissimi ma anche tanto innamorati. Qualche mese fa però la modella aveva annunciato sui social la fine della storia d’amore. Federico si è impegnato in tutti i modi a riconquistarla. Il cantante le ha anche scritto una dolcissima canzone d’amore e lei ha ceduto.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: MATRIMONIO IN VISTA?

Per il pubblico di Uomini e Donne grande soddisfazione sul finire del 2019. Una delle coppie più seguite del programma ha trovato forse la via dell’amore. Ida e Riccardo hanno lasciato il programma insieme e forse progettano il matrimonio dopo essersi separati lo scorso anno.

JANE ALEXANDER E IL SUO GIANMARCO AMICARELLI: PACE FATTA

Jane Alexander è stata una delle protagoniste del Grande Fratello VIP e proprio nella casa del reality di Canale 5 aveva deciso di mettere fine alla storia con quello che era l’attuale fidanzato e gettarsi tra le braccia del modello Elia Fongaro. Una volta finito il programma però, dopo una breve frequentazione, Jane ed Elia si sono lasciati e lei è tornata tra le braccia del suo ex.

FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI: UN AMORE TUTTO SOCIAL

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati insieme, dopo mesi di lontananza qualche settimana fa. I due seguitissimi sui social avevano raccontato tutti i dettagli sulla fine di questa storia d’amore su Instagram. Oggi però sono di nuovo felici insieme e passeranno il Natale in coppia.