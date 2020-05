Il matrimonio di Miriam Leone e Paolo Cerullo dopo pochi mesi d’amore (Foto)

Miriam Leone si sposa? Ma se è fidanzata con Paolo Cerullo da pochi mesi? La rivista Chi sembra non avere dubbi e anche se la coppia è molto riservata c’è chi ha scoperto che l’attrice e il performer stanno progettando il matrimonio, stanno pianificando tutto, sicuri del loro amore, sicuri di volere vivere insieme e per sempre. L’ex Miss Italia del 2008 era stata paparazzata con Cerullo dallo stesso settimanale di gossip, quindi sono sulle loro tracce, l’evento dovrebbe svolgersi a Milano ma ci sono davvero pochi indizi per il gossip. Sembra quindi che la quarantena abbia fatto davvero bene a Miriam Leone e Paolo Cerullo, contro le tante coppie che hanno deciso di separarsi dopo questi difficilissimi due mesi, loro sembrano pronti per il grande passo. Di Paolo si sa solo che vive a Milano e che è un musicista e performer, per il resto entrambi desiderano che la loro storia d’amore viva all’ombra dei riflettori.

MIRIAM LEONE PRONTA A RICEVERE IL CORREDO DALLE ZIE

A 35 anni la splendida attrice tornata al suo meraviglioso colore di capelli sta per rendere felici le sue zie. A Vanity Fair aveva confidato che non avevano perso le speranze di vederla in abito da sposa ma che solo sposandosi avrebbe ricevuto il corredo che con amore e tradizione avevano preparato per lei già da tempo. “L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere… non mi innamoro da tempo” era stata la sua confidenza da single.

Non è passato molto tempo e la Leone è pronta ad accogliere il corredo, a indossare l’abito bianco, a dire il suo sì all’uomo che ama e che la sta facendo sognare. Sarà una sposa meravigliosa ma ovviamente attendiamo l’annuncio o altri indizi importanti.