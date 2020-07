Belen si consola con latte e Nutella, ha già chiuso con Antinolfi (Foto)

Il vero amore di Belen Rodriguez non poteva certo essere Gianmaria Antinolfi, tutto troppo presto, è un flirt che è arrivato subito dopo l’addio di Stefano De Martino. Le foto che pubblica la rivista Chi mostrano invece l’unico amore di Belen, suo figlio Santiago, mentre lei su Instagram condivide le sue giornate con gli amici e si consola con una fetta di pane e Nutella e un bel bicchiere di latte. La showgirl argentina si divide tra le registrazioni di Tu si que vales e le Baleari dove per l’ennesima volta ha scelto di trascorrere le sue vacanze. Con lei non c’è nessuno della famiglia Rodriguez, ci sono gli amici più cari, qualcuno si è aggiunto nel tempo, non c’è Santiago perché è in vacanza in barca con il papà. Sembrava strano il flirt tra Belen e Gianmaria Antinolfi e infatti non c’è nessuna storia tra i due, almeno non per il momento, anzi forse per sempre perché lui intanto è stato beccato a Milano.

BELEN IN BARCA CON SANTIAGO E GLI AMICI

L’imprenditore che sembrava potesse fare innamorare di nuovo la Rodriguez è stato invece avvistato a Milano con una sua ex fidanzata, la modella argentina Mariella Ballestreros. Insomma, la passione si è subito spenta tra Belen e Gianmaria o forse non c’è mai stata, non si era mai accesa.

A tirare sul il morale della splendida showgirl argentina ci pensano gli amici e tra questi ci sono anche l’ex tronista Salvatore Angelucci e la sua compagna e ovviamente Matteo Ferrari.

In più al risveglio da una dolce siesta Belen ha ancora gli occhi assonnati, prende un vasetto di nutella, una fetta di pane in cassetta, un coltello e spalma la golosa crema per poi inzuppare tutto nel latte. Nessuna consolazione è migliore quando si ha una carenza d’affetto.