Belen e Stefano: Maria De Filippi fa il tifo per la showgirl (Foto)

Sembra non sia ancora finita la storia d’amore tra Belen e Stefano De Martino, o almeno è ciò che pensa potrebbe accadere Maria De Filippi (foto). Nell’intervista rilasciata alla rivista Gente la conduttrice ha parlato molto di Stefano, di quanto sia normale per lui combinare guai. Lo conosce bene, è stata lei a portarlo in tv con il talent Amici ed è per lui un porto sicuro. Maria De Filippi pensa che Stefano potrebbe anche essere capace di farsi perdonare da Belen e dopo avere spiegato un po’ del suo pupillo ha confidato ciò che pensa della splendida showgirl argentina. Ovvio che Maria non sappia come andrà a finire tra Belen e Stefano, di certo sembra fare il tifo per lei. Se il ballerino ha commesso un bel po’ di errori ma poi è sempre capace di farsi perdonare, per Belen ha solo elogi.

BELEN E STEFANO TORNERANNO INSIEME?

Maria De Filippi ormai conosce bene da tempo anche Belen, forse non ha con lei lo stesso legame che ha con Stefano ma la osserva da anni e non può che avere per lei parole dolcissime. Parla di una qualità speciale, quella di emozionarsi per tutto perché è rimasta un po’ bambina. Tu si que vales è l’unica trasmissione che la Rodriguez ha scelto di fare e Maria conferma che è sincera, alla mano, spesso commossa.

“Sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tú sí que vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità”. Che sia bellissima è evidente a tutti ma: “A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”. A questo punto ci chiediamo cos abbia combinato Stefano.