Matrimoni vip 2021, i sì rimandati al nuovo anno (Foto)

Sono tante le coppie che hanno rinunciato alle nozze nel 2020 e si prevedono tanti matrimoni vip nel 2021 (foto). Tutti speriamo che il nuovo anno porti via la pandemia ma in realtà pochi vip hanno annunciato il sì nei prossimi mesi. Tante coppie hanno rimandato il loro giorno più bello ma poche l’hanno rivelato e tra queste primeggiano Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Natale 2019 è stato magico per il loro amore con la proposta di matrimonio arrivata sotto l’albero di Natale. Hanno preparato tutto con cura, scelto gli abiti da sogno, come svolgere il ricevimento e la cerimonia piena d’amore ma a un passo dalla felicità il covid ha rovinato tutto. Hanno trascorso il lockdown nascondendo un dolce segreto, la seconda gravidanza di Giorgia, per poi mostrare il pancione quando l’Italia iniziava a tremare un po’ meno. La nascita della piccolina e la seconda data di nozze. Tutto poi rimandato di nuovo a una data sconosciuta, forse la stessa prevista la prima volta ma un anno dopo. Sentono di essere già sposati ma non vogliono rinunciare al loro sogno, alla favola, alla festa con le persone più care. Speriamo possano sposarsi nei prossimi mesi.

LE COPPIE VIP PRONTE AL MATRIMONIO NEL 2021

Anche Luca Argentero e Cristina Marino volevano sposarsi quest’anno, prima della nascita della figlia. L’attore stava organizzando una fantastica sorpresa per la sua Cristina ma il lockdown ha rovinato tutto e il matrimonio non c’è più stato. In compenso si amano tantissimo e sperano di festeggiare quest’anno con il loro sì.

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno vivendo il loro amore più importante, quello che sperano duri per sempre. Innamoratissimi e sicuri volevano sposarsi nei mesi scorsi ma come gli altri hanno preferito rinunciare. Convivono da tempo e l’idea di sposarsi da soli e con le mascherine non li entusiasma.

Tra le coppie vip che si presume possano sposarsi quest’anno ci sono Miriam Leone e Paolo Cerulo ma si tratta solo di un dolce pettegolezzo.