Le prime parole di Rosalinda dopo il suo GF VIP 5 sono per Andrea Zenga: è amore

Come dicono tutti la prova del nove sarà fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5, questo è vero ma è anche vero che Rosalinda ha voluto dedicare le sue prime parole, una volta eliminata dal gioco, ad Andrea Zenga. Con una dolcissima foto che è stata scattata durante la diretta del 26 febbraio 2021, Rosalinda celebra questo amore. Un mesetto fa le cose erano molto diverse, la Cannavò avrebbe dovuto decidere se andare a vivere con il suo Giuliano, l’uomo con il quale aveva condiviso dieci anni della sua vita oppure prendersi del tempo. Oggi invece la bella attrice siciliana è serena e felice al fianco di Andrea e forse, quel chiarimento con il suo ex fidanzato, non avverrà così presto. Il capitolo è stato archiviato, anche perchè l’ex fidanzato della Cannavò ha chiesto che non se ne parlasse più in tv e lei ha rispettato le sue volontà.

Si volta pagina e Rosalinda, dedica le prime parole fuori dalla casa del GF VIp 5, al suo Andrea, anche a voler dimostrare di aver messo un punto con quello che è accaduto dentro. Gli abbracci freddi a Dayane Mello, hanno sancito quasi certamente la fine di una bellissima amicizia che a quanto pare, non era forse tale, almeno da una delle due parti.

Le parole di Rosalinda Cannavò per Andrea Zenga: la dedica sui social

perché la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore …

Sei l’unica certezza che ho