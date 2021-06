Vittorio Garrone e Antonella Clerici si sposano, il matrimonio prima del previsto

Antonella Clerici ha sempre detto che il matrimonio con Vittorio Garrone magari sarebbe arrivato tra un po’ di anni, che dopo varie esperienze andate male non era il caso di affrontare un terzo matrimonio. Qualcosa sembra sia cambiato, dalle pagine, anzi già dalla copertina della rivista Oggi, Antonella Clerici esclama “Mi sposo!”. E’ un dolce pettegolezzo che leggiamo in giro già da qualche settimana, da quando si vocifera che Vittorio Garrone sia libero dal precedente matrimonio. Non sappiamo in realtà se fosse già divorziato o se davvero solo adesso tutto si è concluso anche legalmente, loro non ne parlano, sarebbe poco carino. “Magari tra un po’… chissà” commenta Antonella Clerici mostrando il settimanale che ancora una volta parla del suo amore. Ringrazia e lascia una porta aperta al suo terzo sì.

IL MATRIMONIO DI ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE DIVENTA REALTA’

Questa volta e per la prima volta la conduttrice pensa che potrebbe davvero sposare Vittorio e racconta di quanto siano felici tutti insieme nella casa nel bosco. Adesso che anche sua figlia Maelle si è riavvicinata al padre tutto sembra perfetto.

A proposito di sua figlia e il legame con Garrone: “Non è mai stata gelosa – spiega Antonella Clerici – Anzi, Vittorio aggiunge, non toglie. Maelle mi vede felice, sa che resto comunque il suo centro, il suo punto di riferimento e di questo mi è grata. Mi conosce profondamente, sa bene come sono fatta. Io non sono una star della tv, non mi ha mai considerata tale”.

Inoltre, Maelle è serena e felice ad Arquata Scrivia, è come se fosse nata in quel posto meraviglioso. Ha 12 anni e da qualche anno non è più figlia unica, ha i suoi fratelloni, i figli di Vittorio. Una favola a cui manca solo il matrimonio, il giorno che forse arriverà davvero prima del previsto.