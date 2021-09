Miriam Leone pronta per le nozze in gran segreto? Il matrimonio in Sicilia

Si vocifera da qualche giorno e oggi a rendere la notizia in qualche modo ufficiale ci ha pensato Dagospia con un articolo a firma di Giuseppe Candela. Chi conosce bene e segue con affetto Miriam Leone sa bene che l’ex miss Italia, e oggi bravissima attrice, ama tenere per se i dettagli della sua vita privata. E’ raro vedere delle immagini dell’attrice dai rossi capelli in compagnia del suo fidanzato che però a quanto pare, presto diventerà suo marito. Da settimane si parla di un possibile matrimonio in gran segreto, che potrebbe essere celebrato nell’amata terra della Leone, la Sicilia. E pare che il momento delle nozze sia arrivato. Siamo pronti per vedere Miriam Leone con il suo abito da sposa?

Miriam Leone sta per sposarsi: il matrimonio in Sicilia

Una pessima, pessima notizia per tutti gli ammiratori di Miriam Leone che speravano che non arrivasse mai questo giorno! La notizia, non confermata in nessun modo dalla diretta interessata, è stata però rilanciata anche oggi da Dagospia che svela qualche dettaglio in più sulla location scelta per il matrimonio.

CANDELA FLASH! – SMETTETE DI SPERARE: MIRIAM LEONE SI SPOSA! L’ATTRICE DIRA’ SÌ IN SEGRETO AL COMPAGNO PAOLO CARULLO. LE NOZZE TRA L’EX MISS ITALIA E IL MUSICISTA SONO PREVISTE PER IL PROSSIMO WEEKEND IN PROVINCIA DI RAGUSA…

Le ultime immagini della bella attrice siciliana e del suo compagno Paolo Carullo risalgono al mese di marzo quando furono paparazzati, nonostante le mascherine, a Como.

Era stata la rivista Vero a pubblicare alcune immagini di Miriam e del suo compagno. Come abbiamo detto in precedenza, si tratta di scatti molto rari visto che l’attrice ha sempre scelto di non dare molti dettagli della sua vita privata. Immaginiamo quindi che succederà lo stesso anche con il matrimonio che potrebbe essere blindatissimo. Vi terremo comunque aggiornati! Una cosa è certa: se davvero il matrimonio sarà questo fine settimana, la promessa sposa e il promesso sposo godranno di temperature da fine estate! Una scelta perfetta!