Il dolce messaggio di Miriam Leone nei capelli per suo marito: parole d’amore speciali

Miriam Leone nelle ultime ore ha condiviso con le persone che la seguono sui social, molti scatti del giorno del suo matrimonio. Mai l’attrice si era aperta così tanto parlando pubblicamente della sua vita privata. In questi giorni lo ha fatto e ieri, ha anche spiegato il perchè dell’acconciatura che ha voluto avere nel giorno del suo matrimonio con Paolo Carullo. Per il neo marito, una dedica specialissima, con dolcissime parole d’amore che arrivano poi anche dai social. E pensare che prima del 18 settembre, il giorno delle nozze, l’ex miss Italia non aveva neppure condiviso su instagram una sola immagine di coppia. Oggi invece la Leone racconta anche il perchè di quel filo d’oro tra i capelli e la dedica è davvero dolcissima.

Per l’abito da sposa Miriam Leone sceglie Dior

La dolcissima dedica di Miriam Leone per suo marito è tra i capelli

Ringraziando chi ha realizzato per lei questa bellissima acconciatura, la Leone ha spiegato: ” … a lui ho chiesto di realizzare per me uno chignon basso cucito con filo d’oro, volevo che si ispirasse al “kintsugi”, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite… le ha ricucite insieme con l’oro rendendo tutto sano e prezioso … grazie Amore .” Queste sono parole davvero bellissime, per Paolo. Possiamo dire che Miriam fino a questo momento non aveva parlato del suo grande amore ma con le immagini arrivate da Scicli nel giorno del matrimonio, i video e le foto di questa coppia, tutto è stato recuperato perchè le persone che non conoscevano il fortunato, si sono davvero rese conto di quanto sia magico questo rapporto.

Le prime immagini di Miriam e Paolo marito e moglie