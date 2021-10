Paolo Bonolis in diretta al GF VIP 6 fa una dolce dedica a Sonia Bruganelli

Doveva in qualche modo farsi perdonare per quello che è successo negli ultimi giorni Paolo Bonolis e lo ha fatto nella diretta del Grande Fratello VIP 6. Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro e ha chiesto a Sonia Bruganelli di poter chiamare in diretta suo marito per parlare con lui delle dichiarazioni fatte da Carta Bianca, quando ha parlato di sua moglie “come di un pesce da far abboccare“. Come mai le ha detto che aveva una barca tutta sua con la quale portarla in giro tra Ibiza e Formentera? E perchè ha lasciato intendere che forse Sonia solo in quel modo avrebbe abboccato? Il conduttore del GF VIP 6 ha quindi deciso di chiamare in diretta Paolo Bonolis che ha risposto e ha spiegato il suo punto di vista!

Paolo Bonolis ha quindi spiegato da dove nasce il famoso equivoci della barca: “Io a lei ho fatto una promessa vana, che la sarei andata a prendere per la sua prima volta a Formentera con una barca che ho definito mia perché ci stavo solo io. Mi era stata data da un amico molto caro. Sono andata a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo ammantato di stelle.” Sonia ha confermato tutto, sorridendo. Ma in ogni caso si è trattato di un appuntamento che ha portato bene alla coppia visto che la storia è andata avanti. E Paolo ricordando quei momenti commenta: “Sapevo già che avrei voluto che Sonia diventasse mia moglie.”

Ma la dichiarazione più bella per la Bruganelli è un’altra. Tornando a parlare della famosa esca ha aggiunto: “Era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del mediterraneo”. Parole che hanno fatto moltissimo piacere alla Bruganelli che si è detta contenta di questo corteggiamento e di come poi le cose sono andate avanti!

