Francesca Barra e Claudio Santamaria in Grecia, è la prima vacanza con la figlia Atena

E’ la prima vacanza di Atena e la mamma e il papà, Francesca Barra e Claudio Santamaria, l’hanno portata in Grecia. Una prima vacanza all’insegna dell’amore e dell’allegria. Con la figlia tra le braccia la giornalista e l’attore si godono ogni momento. Francesca Barra ha scoperto la meta solo quando è giunta a destinazione; non sapeva cosa mettere in valigia e allora ha preso bikini e maglione. La Barra e Santamaria sono a Corfù, pochi giorni di vacanza con la piccolina che è nata a febbraio, pochi giorni ma sufficienti per coccolarsi, per ricaricarsi. La loro vita è perfetta ma non perché non hanno problemi, preoccupazioni e tante cose da fare, solo perché si amano davvero e sono in grado di affrontare tutto con gli occhi dell’amore e con serenità.

Francesca Barra spera che in vacanza non si notino i suoi capelli ma l’allegria

Coccole al sole e la sera balli scatenati; la coppia pubblica i momenti di pura tenerezza e allegria. Francesca Barra spesso fa la piega da sola ai suoi capelli biondi, spera che sui social nessuno noti la sua chioma ma l’entusiasmo, la gioia che stano vivendo e cercando di esprimere attraverso i post.

La complicità tra i due è evidente e non è certo diminuita da quando il 2 febbraio è nata la loro bambina, la figlia che ha reso ancora più felice e ovviamente allargata la famiglia. Santamaria ha una figlia più grande, Emma, nata dal legame con Delfina Delettrez Fendi. La Barra è mamma anche di Greta ed Emma nate dal matrimonio con Marcello Molfino. La piccola Atena ha reso tutto perfetto e dalle foto scattate in Grecia l’amore è evidente.