Mara Venier mostra le prove per le nozze di Alberto Matano: è tutto pronto

Doveva forse restare un segreto, Alberto Matano ha sperato che la data delle sue nozze non trapelasse ma invece, la rivista Chi ha reso noti diversi dettagli. Oggi infatti, sul numero del giornale di Signorini in edicola, è trapelata anche la data di questo matrimonio, o meglio dell’unione civile che Matano e il suo compagno Riccardo, celebreranno sabato. E allora, visto che non ci sono più segreti da nascondere, ecco che Mara Venier sui social, ha postato pochi minuti fa delle foto proprio dalla location scelta per l’evento. Sono le prove generali in vista di questa unione civile, che dovrebbe svolgersi appunto, sabato nel tardo pomeriggio. Sulla rivista Chi tra l’altro, oggi per la prima volta sono state anche pubblicate le immagini del compagno di Matano, che non era mai stato avvistato prima in compagnia del conduttore de La vita in diretta.

Pochi giorni fa Matano, sempre dopo alcune indiscrezioni della rivista Chi, aveva confermato che, dopo anni d’amore, finalmente stava per sposare il suo amato Riccardo. Poi aveva chiuso l’ultima puntata de La vita in diretta dicendo che l’amore, quello vero, vince su tutto. Ed è arrivato anche per lui il momento atteso da una vita. Il trionfo dell’amore.

Mara Venier mostra sui social le prove generali delle nozze di Matano

A officiale la cerimonia, che si terrà nella bellissima location di Antonello Colonna, a Labico, sarà Mara Venier, come è stato raccontato in questi giorni. La conduttrice ha mostrato le prove generali, con tanto di fascia tricolore, mentre si prepara per il grande evento. Colonna sonora di questo evento, la canzone Abbracciame, che Mara, nell’ultima puntata di Domenica IN, aveva dedicato al suo grande amico. La conduttrice ci spoilera anche un altro dettaglio: tra gli invitati ci sarà anche Vincenzo Spadafora, chissà, magari sarà il testimone di uno dei due sposi.