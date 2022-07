Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli felici a Formentera, il video per tutti i pettegoli

Ancora una volta si stava spettegolando su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, su una crisi di coppia che il gossip tenta spesso di svelare ma che puntualmente viene smentita dai diretti interessati. Gli invidiosi continuino pure a star male perché Bonolis e la Bruganelli non sono per niente in difficoltà, anzi sono in vacanza, nella loro casa a Formentera con la famiglia e gli amici. In più si divertono ed è Sonia a mostrare un breve video per rispondere a tutti. Paolo e Sonia ballano davanti casa, il conduttore si scatena, sono le canzoni che ha scelto lui per la sua estate, ovviamente brani di un bel po’ di anni fa ma che riportano sempre l’allegria.

Sonia Bruganelli: “Sono forte sì ma poi sono anche fragile”

Meravigliosa Sonia Bruganelli nel primo piano pubblicato tra le storie di Instagram. Dopo tutta l’allegria e la voglia di zittire i pettegoli che non le perdonano niente, posta la sua foto e aggiunge un brano di Elisa, i versi: “Quando ti dico che va tutto bene così e perdonami, sono forte sì ma poi sono anche fragile”. Non le serve aggiungere altro, non le serve spiegare niente perché ha già detto davvero tanto nelle sue rare interviste. Ha più volte confidato che non la vedranno mai piangere sui social ma che questo non vuol dire che non ha dolore. Preferisce l’invidia ad altro.

“Life in Formentera 2.0 That’Life” è il commento della produttrice al video con suo marito. La rivedremo di nuovo nel ruolo di opinionista del GF Vip accanto ad Orietta Berti per sostenere Alfonso Signorini. Ha cambiato idea, ritorna sulla poltrona, potrebbe esserci anche suo figlio Davide nel cast ma per il momento non si sa altro.

Per il momento si gode le sue vacanze, la famiglia, Paolo Bonolis, certa che presto dovrà smentire di nuovo le chiacchiere sulla crisi.