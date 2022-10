Francesco Totti rompe gli indugi: prime storie social con Noemi Bocchi

Francesco Totti pubblica per la prima volta sui social delle storie in compagnia di Noemi

E’ arrivato il momento di non nascondersi più, forse questo servirà anche a evitare il codazzo di paparazzi che Noemi Bocchi si porta ormai, sempre dietro. Francesco Totti ha rotto gli indugi. Dopo aver festeggiato il compleanno con la sua nuova compagna, alla presenza dei suoi amati figli, e dopo averle regalato un simbolico anello che sembra essere una promessa di amore eterno, ecco che per la prima volta l’ex calciatore della Roma, pubblica un video sui social. E’ una storia sulla pagina instagram di Totti, storia nella quale tagga anche la sua attuale compagna, Noemi. E’ la prima volta che succede e forse chissà , anche questo è uno dei tanti messaggi in codice che Ilary e Totti si stanno mandando in queste ore, tra un Rolex e una borsa rubati.

Totti e Noemi insieme in un locale romano

Non si vede molto dalla storia. Totti e Noemi sono insieme a una festa, probabilmente a una cena per un compleanno. Gli amici in comune non mancano, tra questi, come si vede nei tag di Francesco Totti, anche Alex Nuccetelli . Un tag che potrebbe essere anche una dichiarazione: sono ancora amici, si frequentano, sono legatissimi. Per cui Totti ha sempre approvato quello che l’ex marito di Antonella Mosetti ha raccontato in questi ultimi mesi in tv? Probabile…

In ogni caso Totti e Noemi, si divertono come fanno le coppie normali. Passano del tempo insieme, si godono dei momenti di relax e festeggiano con gli amici. Gli stessi amici in comune grazie ai quali probabilmente si sono conosciuti. A Capodanno, dice Totti, mentre i giornalisti rilanciano e parlano di una storia che era iniziata molto prima. Una serata per festeggiare e per provare anche a dimenticare la situazione stressante che la coppia vive, perennemente pedinata dai paparazzi.

Noemi Bocchi seguita fino in tribunale dai paparazzi