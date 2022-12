Un 2022 di addii: le coppie più amate scoppiate nell’ultimo anno

Un 2022 complicato per molte coppie che alla fine sono scoppiate: ecco chi si è detto addio nel 2022 con i divorzi che hanno fatto più scalpore

Diciamolo pure, il 2022 è stato un anno drammatico dal punto di vista dei sentimenti. Soprattutto nel nostro paese. In Italia ci sono state diverse coppie molto amate dal pubblico che si sono dette addio. Una su tutte: Ilary Blasi e Francesco Totti. Chissà perchè, quella del calciatore e della conduttrice, sembrava una favola d’amore che sarebbe durata per sempre. E invece, da quello che abbiamo scoperto dopo, il film che vivevano il calciatore e sua moglie, era tutt’altro. Tradimenti, sospetti, bugie, delusioni. Un matrimonio che si trascinava per amore dei figli, un matrimonio senza amore finito nelle aule di tribunali, tra furti di Rolex, borsette e scarpe. Una storia che da marzo a ottobre, ha tenuto banco, e che tiene ancora oggi banco. Perchè Ilary e Francesco, hanno già una nuova vita sentimentale e sono, inevitabilmente, destinati a essere anche i protagonisti del gossip del 2023.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il loro terribile 2022

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha ravvivato il lavoro di intere redazioni. Dalla tv alla stampa cartacea, passando per i siti on line. Tra le notizie più lette di questo anno, ci sono inevitabilmente, quelle che hanno raccontato della separazione tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice Mediaset. Peccato per come sia finita, perchè da un amore durato 20 anni, ci si aspettava forse un finale diverso. Ma così è andata e magari chissà, nel giro di poco tempo, si dimenticherà anche tutto il marcio che vi abbiamo raccontato da marzo a oggi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: è finita ma c’è speranza

Che tra Michelle e Tomaso le cose non andassero bene, prima della nota Ansa con la quale hanno deciso di comunicare la fine della loro storia, lo si era capito da alcune scelte. Week end separati, la conduttrice spesso con le amiche; la vita di coppia non più serena come un tempo. Dopo 10 anni d’amore la fine. Le nuove storie di Michelle, paparazzata con dei bellocci, e le voci su Tomaso. Poi quello che non ti aspetti: le vacanze di nuovo insieme, le cene romantiche. Prove tecniche di un riavvicinamento? C’è chi pensa che il 2023 potrebbe essere il loro nuovo anno.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: finisce ma con affetto

Sembra invece essere terminato per sempre, il matrimonio tra Paolo Calabresi e Alessia Marcuzzi. Tra i due c’erano stati momenti di crisi, raccontati dalle riviste di Gossip che mostravano il marito della conduttrice dormire fuori casa. Crisi sempre finite bene per ripartire. Tranne l’ultima. Dopo 8 anni d’amore, Alessia e Paolo Calabresi hanno annunciato la fine del loro idillio.

Claudio Amendola e Francesca Neri: dopo la tempesta, la fine

Di ostacoli insieme, Claudio Amendola e Francesca Neri, ne hanno superati. Il 2022 però ha portato con se la fine di questo matrimonio. Per Francesca, l’attore è stato un’ancora di salvezza, il suo eroe, un marito che ha fatto qualsiasi cosa per proteggerla, per mandare avanti la famiglia. Per Amendola ha sempre speso bellissime parole, anche nelle ultime interviste, quelle che hanno visto il ritorno della Neri in tv, dopo anni di silenzio. E lo stesso ha fatto Claudio Amendola: mai una parola fuori posto, solo amore. Per questo la notizia del divorzio, smentita in un primo momento e poi confermata, ha stupito un po’ tutti. Inatteso.

Ma sono molti altri gli amori finiti in questo 2022 devastante per diverse coppie: ci sono Shakira e Piquè, che vivono un po’ lo stesso uragano di Ilary e Totti. E poi la travolgente storia di Mauro Icardi e Wanda Nara ( difficile capire se siano separati oppure no). E’ finita anche tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, un’altra amatissima coppia del gossip nostrano. Gli amori scoppiano, i matrimoni finiscono. La vita continua.