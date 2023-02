Fan dei Ferragnez in crisi: Fedez scomparso dai radar, Chiara lancia frecciatine

Chiara Ferragni e Fedez hanno davvero litigato dopo Sanremo 2023? Il rapper scomparso dai radar: che cosa sta succedendo?

Che cosa sta succedendo ai Ferragnez dopo la finale di Sanremo 2023? Le tesi e le teorie spopolano sui social. Verrebbe da dire che dopo l’overdose social dei giorni da Sanremo, forse Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di spegnere i cellulari e dedicarsi ai loro bambini, che non hanno visto per una settimana. Ma c’è chi avanza delle ipotesi ben diverse che partono da quello che è successo sabato sera all’Ariston. Tutto ruota intorno all’ormai noto bacio che Rosa Chemical ha dato a Fedez durante la finale, portando il rapper sul palco di Sanremo. Una cosa che, a detta di molti, non sarebbe piaciuta a Chiara. Non per il bacio in se, per quello che non ci sarebbe stato nessun problema, chiaramente. Ma perchè quella sceneggiata, avrebbe offuscato la serata di Chiara, che doveva essere la protagonista della finale, e invece…Da due giorni siamo qui tutti a parlare del bacio tra Fedez e Rosa Chemical e a chiederci oggi che fine abbia fatto il rapper. Sui social si legge di tutto, persino che i due abbiano litigato dopo quanto successo. E il loro silenzio, desta sospetti. Chiara è tornata a casa a Milano: a differenza di Federico ha postato sui social il tanto che basta per capirlo. I ringraziamenti ai suoi follower, una storia a letto prima di dormire con il piccolo Leone. E poi c’è anche un’altra storia, un video che ha dato il via ad altre tesi…Chiara ha lanciato una frecciata a Federico?

Fedez e Chiara hanno davvero litigato a Sanremo?

Dicevamo della frecciata che a detta di molti, Chiara avrebbe lanciato sui social. Ieri sera l’imprenditrice digitale ha condiviso il video della sorpresa che ha organizzato a Gianni Morandi e ad Anna che le sono stati accanto durante il Festival. “Un amore così” ha scritto Chiara postando quelle immagini, il momento del bacio tra Gianni e Anna. E per molti, quella frase, non è stata scelta a caso, come mai nulla succede per caso nella vita dei Ferragnez. Insomma le tesi si sprecano ma a noi la più probabile sembra solo una: voglia di staccare dopo tutte le polemiche, di stare con i bambini , di godersi la famiglia. Se postano tanto sono dei “dannati”, se non lo fanno dei futuri divorziati, forse dovrebbe esserci una via di mezzo…