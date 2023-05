Della crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parla Orietta Berti

E' Orietta Berti a parlare della crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Orietta Berti è tra i pochi che hanno voluto commentare la presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, l’ha fatto durante l’intervista alla rivista Nuovo. E’ la cantante a rompere il silenzio, a spazzare via i pettegolezzi, le chiacchiere di chi continua a ripetere che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in realtà non stanno insieme, che sono separati da tempo, stanno insieme solo per i figli e perché a loro due conviene così. La coppia ha già risposto, con più o meno ironia si sono presentati insieme anche davanti alle telecamere di Verissimo. Per il molto il dubbio resta ma Orietta Berti sembra non averne. La cantante che abbiamo vista anche opinionista all’ultimo GF Vip conosce da poco la Bruganelli ma le è bastato per capire se la crisi di cui tutti parlano c’è davvero.

Orietta Berti cosa sa della crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?

La Berti era seduta nello stesso studio Mediaset con la Bruganelli e al settimanale che le chiede cosa sa della presunta separazione ha risposto: “Secondo me non è vero che loro due sono in crisi…”. Una risposta da amica? Sembra che le due ex opinioniste del Grande Fratello Vip abbiano legato molto puntata dopo puntata. La Berti risponde anche sul loro rapporto, se davvero tra loro è nata una bella amicizia.

“Abbiamo capito che con i nostri caratteri diversi saremmo andate d’accordo…” dunque si sono piaciute subito e sono rimaste in contatto. Orietta Berti però a sempre paura di disturbare e si limita a mandarle qualche messaggino. Insieme si sono divertite tanto, hanno avuto modo di confrontarsi e di chiacchierare, ma più che altro la cantante deve avere notato la serenità di Sonia; cosa che non avrebbe avuto in caso di separazione, di crisi con Bonolis.

Sembra che sia quasi certa la presenza della Berti nella prossima edizione del Grande Fratello, difficile invece il ritorno di Sonia Bruganelli. “Mi sono divertita davvero tantissimo e se mi dovessero proporre di ripetere l’esperienza, accetterei volentieri…” sono le parole della cantante.