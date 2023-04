Il messaggio di Davide Bonolis commuove mamma Sonia Bruganelli

Un messaggio di Davide, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è a Verissimo con la figlia Adele ma c’è un video messaggio di Davide, il secondogenito, il vero uomo della sua vita. E’ un legame speciale quello che c’è tra la Bruganelli e suo figlio. E’ una mancanza forte non avere più Davide a casa, è a Trieste da un anno, sta realizzando il suo sogno nel calcio. La produttrice confida che con l’assenza di Davide in casa ha scoperto di più il legame con le ragazze, con le figlie, anche con Adele che sta crescendo. Sonia Bruganelli è sempre molto sincera, le sue risposte non vengono comprese da tutti, a lei non importa, dice la verità. “Mi manca Davide ma la verità è che sto riscoprendo anche molto il rapporto con le ragazze perché appunto ora sta crescendo la più piccola, Adele, e io mi ritrovo molto con lei e Davide mi manca ma credo che manchi anche molto al padre, perché vedevano le partite insieme. Tutto questo rapporto che ovviamente c’è tra il padre col figlio maschio ecco adesso Paolo non lo vive”.

Il messaggio di Davide Bonolis a Verissimo per mamma Sonia

“Ciao Silvia e ciao mamma, lo so che non ti aspettavi di vedermi qui e ti voglio dire un po’ di cose. La prima cosa è che mi manchi e vabbè questo già lo sai perché il nostro rapporto è unico ma ho un bellissimo rapporto anche con papà e mi mancate tutti e due tantissimo. Come sai sono ancora qui a Trieste, questo è stato un anno molto duro ma anche molto divertente e molto bello e spero di non deludervi mai. Vi mando un grande bacio e non vedo l’ora di poter tornare e stare insieme”.

Gli occhi di Sonia Bruganelli sono lucidi, ha sempre detto che suo figlio è fondamentale nella sua vita, come Silvia e Adele, ma il rapporto con il figlio maschio è diverso, è speciale. Sonia e Paolo Bonolis hanno tre figli, come è normale che sia sono tutti e tre molto diversi tra loro, un legame speciale con ognuno di loro.

Gli occhi della moglie di Paolo Bonolis tornano lucidi quando parla della primogenita Silvia. Ha parlato più volte dei problemi di sua figlia e perché lei reagisce dando agli altri una versione di sé riveduta e corretta. “Sto cambiando perché stanno crescendo i miei figli e un po’ mi rendo conto che posso fare a meno della versione riveduta e corretta e loro stanno imparando ad apprezzare la mamma anche nelle imperfezioni. Con l’età ho capito che può essere un valore aggiunto”.