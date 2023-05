Anna Tatangelo e Mattia Narducci pranzano al mare con la famiglia, la reazione della sorella

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sempre più innamorati. Ecco la reazione della sorella durante il pranzo

Nessuna crisi per la lontananza ma per Anna Tatangelo e Mattia Narducci ieri una bella giornata al mare con la famiglia. La coppia ha pranzato al mare mostrando sui rispettivi profili social le foto scattate tra relax e reazioni. Relax totale per Anna Tatangelo e il suo fidanzato ma c’è stata anche la reazione della sorella, Silvia.

Tra un concerto e un altro della Tatangelo, tra un volo e un altro del modello per le sue passerelle e i suoi shooting, ieri hanno trovato il modo per trascorrere ore piacevolissime con la famiglia e gli amici. Sono le prime foto di Anna Tatangelo e Mattia Narducci con parte della famiglia, una conferma importante per la coppia.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci addio crisi

La crisi tra loro non c’è mai stata, è il gossip che se non li vede insieme per più di una settimana inizia a mormorare che la lontananza e la differenza d’età hanno rovinato tutto. Non è per niente vero, la cantante e il modello sono sempre più innamorati e bellissimi.

Già con gli auguri di buon compleanno a Mattia lei aveva allontanato ogni pettegolezzo ma adesso la gioia dei fan nel vederli insieme è totale. Li dividono 10 anni di differenza ma per il resto la loro passione e la voglia di condividere tutto è ben più forte.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci i loro selfie insieme

Il pranzo in famiglia sulla spiaggia e la reazione di Silvia Tatangelo

Con Anna Tatangelo e Mattia Narducci al mare ci sono un bel gruppo di amici ma soprattutto ci sono Silvia Tatangelo e suo marito. Una serie di selfie e la cantante mostra come sempre tutta la sua sensualità. La giornata è perfetta, buon cibo, ottima compagnia e la musica che rende tutto più allegro.

E’ Silvia a pubblicare un video della coppia, sono vicini, sono complici ma non postano foto insieme. Ci pensa la sorella di Anna e loro non possono che condividere felici. Fa sorridere anche Silvia con la sua reazione: guarda il marito che balla e ammette che è il caso di chiedere il divorzio, è imbarazzata.

Invece, in questo modo è ben chiara l’armonia che regna in famiglia. Immagini così non le abbiamo mai viste quando Anna Tatangelo era la compagna di Gigi D’Alessio.

La storia di Anna Tatangelo e Mattia Narducci

I paparazzi li hanno beccati insieme per la prima volta a febbraio ma prima avevano già trascorso una dolce vacanza a Parigi. Quando la cantante si è accorta che erano stati paparazzati ha deciso di pubblicare tra le storie Instagram i primi importanti indizi del loro amore. Segno che erano una coppia già da tempo.

E’ un periodo dolcissimo adesso per Anna che ha attraversato mesi difficili dopo la morte di mamma Palmira. Di certo aveva bisogno di leggerezza e di tutte le attenzioni che Mattia sembra sia in grado di darle.