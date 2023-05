Diletta Leotta si sposa: Loris Karius le ha fatto la proposta?

Loris Karius ha fatto la proposta di matrimonio a Diletta Leotta? Si sposano prima o dopo il parto?

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano? C’è un matrimonio da preparare per la conduttrice di Dazn? Diletta sta per diventare mamma, primo figlio anche per Loris ma il portiere ha già fatto la dolce proposta alla Leotta?

Al Corriere della Sera lei ha raccontato le sue emozioni, come procede la gravidanza, quando nascerà la loro bambina ma soprattutto tutti i preparativi. Inoltre, da metà giugno Diletta Leotta condurrà il podcast Mamma Dilettante. Così tante novità in un periodo che presto sarà ancora più speciale.

Diletta Leotta ha fatto il test di gravidanza perché c’era qualcosa che non andava

Non si aspettava di diventare mamma così presto, perché la storia con Loris era iniziata davvero da poco tempo. La Leotta racconta che era la vigilia di Natale ed è successa una cosa strana che le ha fatto subire acquistare il test di gravidanza.

Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava.

Ha fatto il test ed era positivo. Ha già raccontato come l’ha confessato al suo fidanzato, alla famiglia, come ha reagito lei, come ha reagito Loris. Poi è arrivato il seguito, tutti i pensieri sul futuro.Quando nasce la figlia di Diletta Leotta

La data del parto non è poi lontanissima, mancano più o meno tre mesi. In realtà dovrebbe nascere a metà agosto e la giornalista sportiva spera che accada il giorno del suo compleanno, il 16 agosto, poi ci ripensa, non sa se per la bimba sia una cosa positiva o meno.

Diletta Leotta e Lorsi Karius sarà femmina

Come si chiama la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius?

Anche di questo ha già parlato, ha confidato che aveva scelto subito il nome, voleva si chiamasse come la sua mamma, Ofelia, ma la nonna della piccolina non ha voluto. Non ha tutti i torti, non è un nome adatto ad una bambina. Qual è la nuova scelta della coppia?

Stiamo discutendo. Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma. Raro, importante, un bel nome, shakespeariano. Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita.

Matrimonio per Diletta Leotta e Loris Karius

La proposta non è ancora arrivata, la Leotta è tradizionalista e romantica, desidera che tutto avvenga come ha sempre sognato, con il suo fidanzato che fa il primo passo e le chiede la mano. Ammette che lo desidera, ci pensa ma attende. Forse dopo la nascita della piccolina il portiere saprà come sorprenderla.