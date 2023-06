Diletta Leotta e Loris Karius mostrano l’amore vero ma gli invidiosi non perdonano

Diletta Leotta e Loris Karius innamorati, belli e golosi ma gli invidiosi li attaccano

True Love scrive Diletta Leotta, Vero Amore, pubblicando le foto con Loris Karius, le foto del loro amore e quello per i panini con l’hamburger e le patatine fritte. Bellissimi e innamoratissimi, in attesa della loro bambina. Manca poco al parto e Diletta Leotta nelle sue interviste racconta sempre di più della loro storia d’amore ma arrivano anche i commenti dei follower invidiosi.

Diletta Leotta non può che ricevere complimenti per la sua bellezza, per la gioia che porta con sé per questo amore così giovane e il desiderio di lasciarsi andare perché stanno già per diventare in tre nonostante non si conoscano da tanto tempo.

In gran forma col pancione anche mangiando le patatine fritte ma c’è chi non perdona tanta gioia e non c’è solo Fabrizio Corona pronto a mostrare la Leotta al mare con la cellulite che invece cancella nelle foto che pubblica sui social.

Quanta cattiveria per Diletta Leotta

Iniziano i commenti ironici contro la conduttrice di Dazn, i commenti di pensa che oggi Diletta e Loris sono innamorati e felici, che è tutto rose e fiori ma presto arriveranno i problemi. Dopo la nascita della figlia sono certi che la storia d’amore piano piano sparirà.

Amore verissimo, sono sicuro… Ce la sapremmo raccontare tra qualche anno… Rovinare sempre dei “momenti intimi” per dare spettacolo.

Questi sono solo alcuni dei commenti degli hater che non perdonano la bellezza e la felicità che appartengono adesso a Diletta Leotta. Mentre c’è chi attende il vero amore per anni e non arriva loro due si sono incontrati in un ristorante, è stato amore a prima vista e dopo pochi mesi, la vigilia di Natale, hanno scoperto che presto sarebbero stati genitori.

Il nome scelto da Diletta Leotta per la figlia

La giornalista sportiva ha raccontato più volte di come è scoppiato il loro amore, davvero all’improvviso. Ha raccontato di come ha scoperto di essere incinta e della paura che ha avuto ma prima di tutto è stata felice, anche perché ha visto la reazione di Loris Karius.

Il legame tra Diletta Leotta e Michelle Hunziker

Tra le ultime storie Instagram di Diletta Leotta una foto con Michelle Hunziker, sarà tra gli ospiti del suo podcast Mamma Dilettante che partirà il 19 giugno.