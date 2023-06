Home » Coppie VIP » Perché Francesca Neri parla di libertà e verità dopo la separazione da Claudio Amendola? Coppie VIP Perché Francesca Neri parla di libertà e verità dopo la separazione da Claudio Amendola? Aurora Per la prima volta Francesca Neri parla della separazione da Claudio Amendola, di verità e libertà

Per la prima volta dall’annuncio della separazione anche Francesca Neri parla della fine del suo matrimonio con Claudio Amendola. Dopo il lungo silenzio di entrambi è stato l’attore romano a parlare del dolore per una storia d’amore che sperava fosse eterna. L’addio è arrivato a ottobre e solo adesso a I Lunatici Francesca Neri si è lasciata andare.

Sono stati insieme per 25 anni, hanno avuto un figlio, Rocco, che oggi ha 24 anni. Nessuno dei due è entrato nei particolari ma se Claudio Amendola ha forse lasciato intendere che la scelta del divorzio è stata dell’ex moglie, Francesca Neri ha parlato di verità e libertà.

Francesca Neri e il clamore sulla separazione

Un clamore che non l’ha stupita perché siamo ormai abituati a vedere sui social e sui giornali la vita privata di tanti, non solo di personaggi famosi. E’ un mondo che non le appartiene ma non giudica gli altri.

Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire.

Che significano queste parole, perché l’attrice parla di verità e libertà? Ricordiamo che quando ha parlato della sua malattia ha anche svelato quanto Amendola abbia cercato di fare per lei senza scappare, come avrebbero fatto altri mariti.



Cosa c’era di non detto? La sua risposta è chiara

Io non ne ho mai parlato, non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere.

Oggi sta bene, conta il presente, commenta la sua malattia, che ha imparato a conoscere e con cui convive in modo diverso rispetto al passato. Ha voglia di tornare sul set e chissà se ha voglia anche di un nuovo amore.

Claudio Amendola ha già una nuova compagna

I giornali di gossip hanno già mostrato le foto di Claudio Amendola con la sua presunta compagna. Francesca Neri ovviamente non dice nulla, sta bene, è felice, serena. Quello che aveva da dire l’ha rivelato nel suo libro, ha parlato senza nascondere il periodo più buio della sua vita, il dolore che sentiva lei e quello che ha dato a chi la amava. Restano però le sue parole sulla verità e sulla libertà, quelle fanno pensare a chissà cosa.