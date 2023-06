Home » Coppie VIP » L’addio al nubilato di Alena Seredova e il matrimonio con Gigi Buffon è cancellato Coppie VIP L’addio al nubilato di Alena Seredova e il matrimonio con Gigi Buffon è cancellato Aurora Alena Seredova sta per sposarsi e il matrimonio con Buffon è del tutto cancellato

Alena Seredova sta per sposarsi, sabato 17 giugno il secondo matrimonio, con Alessandro Nasi, il vero amore della sua vita. Prima di partire per la destinazione scelta per le nozze Alena Seredova ha festeggiato l’addio al nubilato con le amiche. Tutto molto semplice, come nel suo stile.

Alena Seredova ha scelto Napoli per l’ultima vacanza con le amiche prima di indossare il suo secondo abito da sposa. Si è divertita con le amiche più care, un weekend a Napoli pieno di divertimento e spensieratezza, niente di simile a ciò che organizzano le influencer.



Alena Seredova condivide il suo addio al nubilato

E’ felice e si vede, non ha bisogno di dire molto, ha scelto il sole, il mare, il buon cibo e le amiche hanno ricambiato con regali ironici, con le spille con il volto di Alena da bambina. La passeggiata sul lungomare, un libro, dei fiori, mentre tutto è pronto per il matrimonio.

Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno scelto Noto per il matrimonio

L’addio al nubilato a Napoli e il matrimonio a Noto, davvero scelte particolari per la coppia. Infatti, entrambi non conoscono Noto ed è anche per questo che l’hanno scelta. Si son affidati ad Alessandra Grillo, wedding planner ma soprattutto amica della sposa. Ricordiamo che è stata lei ad organizzare il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, a Noto.

Per Alena è un posto meraviglioso e sarà meraviglioso per entrambi anche vivere l’effetto sorpresa. Desiderano vivere la sensazione di una prima volta, perché in realtà per la modella ceca il matrimonio con Alessandro Nasi è come se fosse il primo.

La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta

E’ come se fosse la prima volta, così ha confessato la sposa facendo capire che il matrimonio con Gigi Buffon è del tutto dimenticato, che sabato 17 giugno 2023 l’emozione sarà alle stelle, perché è la prima volta che vive tutto in modo così speciale.

L’amore tra Alena e Alessandro

Stanno insieme dal 2015 dopo il divorzio da Buffon, dopo il lungo corteggiamento di Nasi. Dal loro amore è nata la dolcissima Vivienne. La Seredova è anche mamma di Louis Thomas e David Lee. Nel 2022, lo scorso agosto, Nasi ha sorpreso la sua compagna a Mykonos con la proposta di matrimonio.

Niente di programmato, è sempre stato tutto una sorpresa e sarà così anche sabato per il loro matrimonio. Cerimonia all’aperto davanti a circa cento ospiti, niente famiglia allargata, tante emozioni. Per la sposa la testimone sarà Lavinia Borromeo, il testimone dello sposo non è ancora noto.