Ozge Gurel sarà Ezgi in Mr. Wrong: conosciamo meglio la protagonista

Dal 31 maggio andrà in onda, in prima assoluta su Canale 5, Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Il pomeriggio estivo della rete Mediaset si riempie di nuovo di emozioni grazie alla presenza delle serie turche sempre più amate dal pubblico italiano. E in Mr. Wrong ritroveremo una delle attrici più amate di questo panorama ovvero Ozge Gurel che già si era fatta conoscere per altre soap. Ha prima interpretato la Oyku di Cherry Season – La stagione del cuore, la prima fiction turca sbarcata su Canale 5, e poi Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In Mr. Wrong sarà Ezgi e anche qui, inevitabilmente i sentimenti saranno protagonisti assoluti. Scopriamo meglio la protagonista femminile della nuova soap presto in onda su Canale 5.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore: chi è Ezgi, la protagonista interpretata da Ozge Gurel. Tutti gli spoiler

Il personaggio interpretato dalla bellissima Ozge Gurel sarà la protagonista femminile di Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Si chiama Ezgi Inal ed è una giovane ragazza decisamente sfortunata con le relazioni e l’amore in generale. Nonostante sia una donna molto bella, con i sentimenti sembra non vincere mai. Ezgi, infatti, nella sua vita ha già collezionato tante delusioni d’amore, l’ultima è quella ricevuta da Soner. La ragazza aveva organizzato una bellissima festa per il suo fidanzato. Soner però si è fatto beccare in compagnia di un’altra donna, l’amante. Una nuova terribile delusione amorosa per la povera Ezgi. Secondo le sue amiche tutti i ragazzi che si ritrova al suo fianco sono dei ‘signori sbagliati‘, mai adatti a lei. La sfortuna della Inal si susseguirà e non solo dal punto di vista sentimentale perché poco dopo la rottura con Soner perderà anche il suo posto di lavoro. Un periodo difficile per Ezgi che verrà pure cacciata via di casa proprio dal suo ex fidanzato che era stato beccato con l’amante.

Mr. Wrong, come Ezgi ritroverà il sorriso grazie ad Ozgur: il personaggio di Ozge Gurel e tutte le anticipazioni

La povera Ezgi sta vivendo un momento veramente terribile della sua vita, le è crollato il mondo addosso. Eppure durante una mattinata già piuttosto difficile, la ragazza fa anche un incidente. Per fortuna andrà tutto bene ma sarà costretta a salire a bordo di un taxi per recarsi presso la sua destinazione. Proprio in questa situazione conoscerà Ozgur Atasoy che già era nel mezzo. Inizialmente la Inal non vedrà di buon occhio l’uomo, anzi. I due si ritroveranno spesso tanto che Ezgi penserà che un nuovo signor sbagliato sia entrato nella sua vita. Non andrà però a finire così male. Ozgur è uno che con le donne ci sa fare e per questo deciderà di fare un accordo con la sfortunatissima ragazza. Ozgur darà dei consigli ad Ezgi sul rapporto con gli uomini se lei fingerà di essere la sua fidanzata. Poi però il falso sentimento diventerà più reale e il resto lo scopriremo guardando gli episodi su Canale 5.

Vi ricordiamo che Mr. Wrong ci aspetta da lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5 alle 14.45. La soap prenderà il posto di Uomini e Donne. A seguire, il pomeriggio di Canale 5 proseguirà con un’altra nuova proposta per l’estate 2021. Vedremo infatti Love is in the air.