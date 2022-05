Una nuova serie per l’estate di Rai 1: La fortuna prossimamente in prime time

Chi si sintonizza spesso sui canali Rai in questi giorni avrà certamente notato un nuovo promo. E’ quello di una serie tv che sta per sbarcare in prime time sulla rete ammiraglia Rai. La Fortuna è questo il titolo della serie che andrà in onda prossimamente in prima serata. Non c’è ancora una data ma immaginiamo che debutterà nelle prossime settimane, visto che è già in onda il promo. La Fortuna è la prima serie tv diretta dal regista cileno, naturalizzato spagnolo, Alejandro Amenabar . La serie composta da 6 episodi, vede protagonista l’attore di origini italiane Stanley Tucci, accanto a lui Clarke Peters. “Sarà programmata dopo l’estate ed è ancora in via di definizione se su Rai 1 o Rai 2, forse le sei puntate in due serate”, aveva annunciato Cristina Cavaliere (programmazione Cinema e serie RAI1) a marzo, parlando della serie. A quanto pare la scelta è poi ricaduta sulla prima serata di Rai 1 e quindi, a giudicare dalle parole della Cavaliere, potrebbe andare in onda in due serate, al massimo tre. ‘La Fortuna’, basata sulla graphic novel ‘Il tesoro del cigno nero’ di Paco Roca e Guillermo Corral, è una storia tutta spagnola. E a quanto pare l’estate di Rai 1 parlerà sempre di più la lingua iberica, visto che nel pomeriggio della rete, andrà in onda la soap Sei sorelle. Si torna indietro nel tempo, quando in prime time brillavano serie spagnole come Velvet.

La serie è stata presentata, fuori concorso, al Festival di San Sebastian, e rilasciata in Spagna il 30 settembre 2021 sulla piattaforma Moviestar+ e prodotta da Movistar+ e AMC Studios. Movistar+ porterà la serie in Spagna mentre AMC+ la distribuirà negli USA, Canada, Sud America e Caraibi. Anche le riprese si sono divise tra i due paesi, Spagna e Stati Uniti.

Il protagonista di La Fortuna è Frank Wild, cacciatore di tesori, interpretato da Stanley Tucci; l’uomo, durante una delle sue missioni, ritrova sul fondale dell’Atlantico uno dei tesori perduti più famosi della storia. Ma vediamo qualche dettaglio in più sulla trama della serie La fortuna che andrà in onda in estate su Rai 1.

La fortuna sta per sbarcare su Rai 1: le anticipazioni e la trama

Il tesoro che Frank Wild trova è all’interno de La Fortuna una nave spagnola affondata dalla marina britannica nelle acque portoghesi nel 1804. A chi spetta questo tesoro? Agli USA perché l’ha recuperato un americano, o alla Spagna? Alex Ventura (Alvaro Mel) un giovane diplomatico, si ritroverà suo malgrado alla testa di una missione per recuperare il tesoro sottratto da Wild. Ad aiutarlo una funzionaria pubblica Lucia (Ana Polovosa) e un avvocato americano appassionato di storie di pirati Jonas Pierce (Clarke Peters).

La storia raccontata, non ci porterà solo alla scoperta di questo tesoro ma narrerà anche di intrecci amorosi, intrighi per sfociare anche in una spy story tutta da scoprire. Potrebbe quindi piacere al pubblico della rete? Difficile a dirsi. Ma si sa, l’estate è il miglior periodo per sperimentare e titoli come La fortuna, rappresentano proprio il genere perfetto per un periodo in cui, i dati di ascolti, non sono sempre brillantissimi.