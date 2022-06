Fiction Mediaset 2022-2023: tutti i titoli di Canale 5 per la prossima stagione

Mediaset continua a sperimentare con le fiction e lo fa dopo una stagione in cui qualcosa di buono si è raccolto. Cosa vedremo nel 2022-2023, quali sono i titoli delle fiction Mediaset in onda su Canale 5?

Non tutte le fiction in onda in questa ultima annata hanno dato i loro frutti, pensiamo a L’Ora-Inchiostro contro piombo che non ha brillato, anzi. E’ da considerare un vero e proprio flop, visto che la penultima puntata in onda ieri, è scesa persino sotto il milione di spettatori. Ma va detto, che sono stati fatti dei passi in avanti nel prodotto; permetteteci di dire che, al netto degli ascolti, la fiction con Claudio Santamaria per qualità è completamente imparagonabile a Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada. E’ un prodotto di gran lunga migliore, a dimostrazione che non sempre gli ascolti, fanno anche la qualità di un prodotto. Nella stagione 2022/2023 si continuerà con nuove proposte e ritorni ( le seconde stagioni di fiction molto amate dal pubblico). Saranno 33 le serate dedicate al genere. Insieme ai volti amatissimi di Vanessa Incontrada, Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, ci saranno anche Francesca Chillemi e Daniele Liotti. Altri due volti che lavorano in serie della Lux Vide, che cercano successo su Canale 5.

Non vi diciamo appunto nulla di nuovo se vi parliamo della chiacchieratissima Viola come il mare, di cui sarà appunto protagonista Francesca Chillemi; è una fiction Lux Vide in sei serate – inizialmente prevista per la scorsa primavera , ma che è slittata all’autunno 2022, che la vedrà al fianco dell’idolo Mediaset Can Yaman. Daniele Liotti, che è amatissimo in casa Rai per il suo ruolo in Un passo dal cielo, sarà invece il protagonista di Anima Gemella, una grande storia d’amore in quattro puntate prodotta da Endemol.

Fiction Mediaset 2022-2023: tutti i titoli in onda su Canale 5

Viola come il mare dovrebbe andare in onda nell’autunno 2022 ( 6 puntate) Leggi qui le anticipazioni

Anima Gemella un nuovo titolo con Daniele Liotti protagonista ( 4 puntate previste)

Nel 2023 dovrebbe arrivare su Canale 5 Fosca Innocenti 2, che si sta girando in questi giorni ( 4 puntate) Leggi qui le anticipazioni

Sempre in questi giorni a Vicenza si gira la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi con Giuseppe Zeno e Anna Valle ( 6 puntate previste) Leggi qui le anticipazioni

Seconda stagione per Buongiorno mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ( 6 puntate) Leggi qui le anticipazioni

Claudio Amendola sarà protagonista della serie Il Patriarca una novità per Canale 5 ( 6 puntate)

La Ragazza di Corleone ( che all’inizio doveva essere Lady Corleone) con Rosa Diletta Rossi, nota al pubblico Rai per il ruolo di Alba in Nero a Metà ( 4 puntate)

Anche Canale 5 avrà la sua produzione internazionale con una serie dedicata a Brigitte Bardot che si intitolerà appunto Bardot: nel cast Julia de Nunez, Giuseppe Maggio e Valentina Romani ( tre puntate)