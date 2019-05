Stasera in tv 18 maggio 2019 Eurovision Song Contest e la semifinale di Amici

Stasera in tv 18 maggio 2019 Rai 1 propone la finale dell’Eurovision Song Contest 2019 con la conduzione di Flavio Insinna e Federico Russo mentre Canale 5 manda in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Tra i programmi in tv di stasera anche The Rookie, Le Parole della Settimana, il film Ozzy – Cucciolo Coraggioso e ancora Bingo Bongo con Adriano Celentano, Speciale Atlantide – Capaci le verità nascoste e Witness – Il Testimone. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv sabato 18 aprile 2019. Su Rai 1 c’è Eurovision Song Contest 2019. Alle 20:35 la finale della 64esima edizione dell’evento musicale in diretta da Tel Aviv che vede come protagonista per l’Italia Mahmood – qui le anticipazioni, la scaletta – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è The Rookie. Alle 21:05 in onda gli episodi Caccia all’uomo e Via libera – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Le Parole della Settimana. Alle 20:25 Beppe Fiorello protagonista dell’intervista di Massimo Gramellini. Inoltre ospite Michela Marzano, Alessandra Giuli. In collegamento Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso nella strage di Capaci – Consigliato sì

Su Canale 5 c’è Amici 18. Alle 21:15 la semifinale con Maria De Filippi e gli ospiti della serata – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Ozzy – Cucciolo Coraggioso. Alle 21:20 il film del 2016 diretto da Nacho La Casa, con Elsa Pataky, Michelle Jenner, Dani Rovira, Carlos Areces – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Bingo Bongo. Alle 21:25 il film datato 1982 diretto da Pasquale Festa Campanile, con Adriano Celentano, Carole Bouquet, Felice Andreasi, Enzo Robutti, Roberto Marelli, Walter D’Amore – Consigliato no –

Su La7 c’è Speciale Atlantide – Capaci le verità nascoste. Alle 21:15 un nuovo documentario di Andra Purgatori – Consigliato sì – Su Tv8 c’è ATP Roma 2019. Alle 20:00 in diretta la seconda semifinale dal Foro Italico di Roma – Consigliato sì – Su Nove c’è Witness – Il testimone. Alle 21:30 il film del 1985 diretto da Peter Weir, con Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef Sommer, Lukas Haas, Jan Rubes, Alexander Godunov – Consigliato sì