Cristina Parodi chiude La Prima Volta: tornerà su Rai1? Le sue dichiarazioni

La stagione televisiva 2018 – 2019 oramai sta per volgere al termine e con essa anche i numerosi programmi tv che ci hanno accompagnato per molti mesi dallo scorso settembre ad oggi stanno chiudendo i battenti. Lo sa bene Cristina Parodi che proprio ieri – 19 maggio 2019 – ha chiuso la prima edizione del suo inedito people show dal titolo La Prima Volta.

Fra affezionati telespettatori e detrattori della prima ora, il programma della brava giornalista piemontese tornerà in onda il prossimo settembre? Oppure verrà chiuso dopo una sola edizione? A parlare in maniera un po’ indiretta è stata la stessa conduttrice: ecco le sue dichiarazioni.

La Prima Volta: seconda stagione? Le dichiarazioni di Cristina Parodi

Nel corso dell’ultima puntata de La Prima Volta, Cristina Parodi si è congedata al pubblico con queste parole: “Grazie davvero a tutti. Io non sono brava nei saluti finali. E allora voglio prendere in prestito una frase di Bob Dylan, che è uno dei miei miti. In una sua canzone dice: non dico addio perché è una parola un po’ troppo grande, diciamoci arrivederci. E allora arrivederci a tutti!”.

Molto sibillino anche il messaggio postato sui social: “È stato un lungo viaggio che mi ha lasciato dentro le storie di persone bellissime e l’affetto di tutti voi che mi avete seguito” ha scritto Cristina Parodi su Instagram.

Di certo in merito ad una possibile seconda stagione di La Prima Volta c’è davvero ben poco. Quel che è certo, però, è che gli ascolti non sono mai stati particolarmente alti. Nonostante sia andato in onda per ben nove mesi, il programma ha fatto fatica a raggiungere in due milioni di spettatori (ci è riuscita 6 volte su 31 episodi).

Detto questo, però, va dato atto a Cristina Parodi e alla produzione con cui ha lavorato che su Rai Uno si è riusciti a confezionare un programma inedito, da costi evidentemente bassi e che con grande garbo è riuscito a raccontare storie di tutti i generi.

Una scommessa vinta per metà, dunque, che molto probabilmente potrebbe mettere a serio rischio un possibile ritorno di questo show. E a maggior ragione se pensiamo che proprio in queste ore si parla di un vero e proprio rinnovamento di volti per Rai Uno già a partire dalla prossima stagione estiva.

