Quando termina La prova del cuoco 2019? Elisa Isoardi pronta ad andare in vacanza (Foto)

Si avvicina l’ultima puntata per Elisa Isoardi a La prova del cuoco perché come ogni anno il cooking show termina prima dell’estate per poi tornare prima che ritorni l’autunno (foto). Quando chiude La prova del cuoco edizione 2018/2019, ovvero la stagione che ha visto in cucina la nuova padrona di casa al posto della storica conduttrice del programma Antonella Clerici? L’ultima puntata per La prova del cuoco dovrebbe essere il 31 maggio prossimo, che per coincidenza chiude non solo il mese ma anche la settimana di messa in onda del programma. La isoardi quindi si prepara ad andare in vacanza dopo un lungo periodo di tv tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Per lei è stato di certo un periodo carico di stress, soprattutto i primi mesi quando tutti non facevano che paragonare la sua conduzione a quella della Clerici.

ELISA ISOARDI TORNERA’ AL TIMONE DE LA PROVA DEL CUOCO ANCHE PER L’EDIZIONE 2019/2020?

E’ molto probabile se non già certo che Elisa tornerà nel ruolo di padrona di casa nel cooking show che già ha condotto anni fa, quando Antonella Clerici era in dolce attesa. Al principio aveva previsto di portare nelle case degli italiani un nuovo programma con nuovi chef, nuove canzoni, nuove rubriche, poi visti gli ascolti bassi e deludenti un po’ alla volta La prova del cuoco è tornata quasi identica al passato.

Sono tornati in cucina molti dei vecchi protagonisti, sono tornate le canzoncine per i bambini e le ricette hanno avuto di nuovo lo spazio più importante. Di certo così va meglio e andrà meglio con il passare del tempo ma dopo mesi e mesi di dirette su Rai 1 si chiude e come ogni anno La prova del cuoco sarà pronta a tornare a settembre, speriamo con non troppe novità e trasformazioni.