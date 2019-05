Ricatti e debiti: retroscena shock su Pamela Prati, Caltagirone e la Michelazzo

Siamo forse arrivati alla radice del caso Mark Caltagirone, Pamela Prati and friends. Dopo le ultime incredibili dichiarazioni rilasciate da Eliana Michelazzo a LIVE Non è la D’Urso e la testimonianza a sorpresa di Sara Varone, il settimanale Dagospia ha lanciato una bomba sul conto delle due manager di Pamela Prati e del motivo per cui avrebbero iniziato a gestire e creare relazioni sentimentali a tali Coppi e Caltagirone che – all’atto pratico – sono personalità mai davvero esistite.

Eh sì perché quello che noi credevamo fosse solo un folle espediente che Pamela Prati avesse messo in atto magari solo per strappare qualche ospitata in tv e qualche copertina sui settimanali in realtà sembra qualcosa di molto più serio…

Retroscena shock su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Perché, acclarato che Mark Caltagirone, Simone Coppi e tutto loro albero genealogico sono una invenzione, a che pro adescare anche altre celebrità (Sara Varone, Alfonso Signorini, Manuela Arcuri per citarne alcuni) con presunti fidanzatini fantasma?

Stando a quanto rivela Dagospia tutto sarebbe partito da Eliana Michelazzo: la donna allora era una corteggiatrice di Uomini e Donne e, per giustificare l’esito negativo della sua esperienza nel dating di Maria De Filippi, rivelò che era fidanzata con tale Simone Coppi. Anche attraverso un video rivelazione postato sui social.

Questa copertura, però, sarebbe valsa anche per un secondo motivo: nascondere la sua omosessualità e la sua convivenza con l’altra manager di Pamela Prati, alias Donna Pamela Perricciolo. Una storia folle che smantellerebbe fino da subito le sceneggiata fatta nelle scorse ore a LIVE Non è la D’Urso: questo Simone Coppi se lo era inventato lei assieme alla sua amica.

E visto che questa copertura del fidanzato finto funziona, le due avrebbero iniziato ad affibbiare fidanzati fantasma a persone vicine al mondo Mediaset per trarne qualche beneficio. Dagospia continua raccontando di veri e propri ricatti alle star del jet set (forse con le foto hot che le stesse vittime hanno fornito in chat ai loro spasimanti fake?).

Una brutta storia che – qualora fosse vera – rischia di passare dalle pagine dei siti web a tema gossip agli archivi della polizia locale con l’accusa di estorsione. Questa ennesima ricostruzione sarà vera?

E in tutto ciò cosa c’entra Pamela Prati? Anche di questo, Dagospia avrebbe trovato una risposta: la showgirl sarda si sarebbe affidata alle due manager col vizietto dei finti fidanzati per cercare di tirare su qualche soldino visto che la donna è a corto di denari; si dice sia a secco di liquidi a causa di debiti maturati in sale bingo.